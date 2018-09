Tischtennis TTC Ehingen erwartet SSG 99

Ehingen / Patrick Huss

Die Bezirksliga-Tischtennis-Akteure des TTC Ehingen erwarten mit der SSG Ulm 99 einen vorne stark besetzten Gegner. Florian Mäck weist den höchsten QTTR-Wert auf.

Herren Bezirksliga

TSV Weißenhorn – SG Öpfingen (Sa. 18 Uhr). Tabellenführer SG Öpfingen möchte gegen Aufsteiger Weißenhorn seine weiße Weste wahren und den dritten Sieg im dritten Spiel feiern. Die Gastgeber aus der Fuggerstadt

haben noch kein Spiel absolviert. Dementsprechend schwer sind sie einzuschätzen. Mit Spitzenspieler Uli Döllner haben sie den nominell zweitbesten Spieler der Liga.

TTC Ehingen – SSG Ulm 99

(Sa. 18 Uhr). Aufsteiger TTC Ehingen hat am zweiten Spieltag das erste Heimspiel. Zu Gast ist der Sechste der abgelaufenen Saison, SSG 99. Die Gäste haben mit Florian Mäck den Spieler mit dem höchsten QTTR-Wert der Liga. Sehenswert ist auch das Penholder-Spiel von Carlos Mitidieri. Nach hinten ist das Gefälle jedoch groß. Die Ehinger wollen nach der Niederlage gegen Öpfingen nun mit dem Heimvorteil eine Leistungssteigerung erreichen.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

VfL Munderkingen – SC Bach (Sa. 18 Uhr). Für Munderkingen dürfte das Derby gegen Mitaufsteiger Bach gerade zum richtigen Zeitpunkt kommen. Denn nach dem ersten Saisonsieg geht das Sextett um Robert Krutz mit Selbstvertrauen in das Lokalderby gegen Bach, das beim 8:8 gegen Lonsee ebenfalls schon auf Augenhöhe mit den anderen Teams der Liga war. In der Vorsaison konnte jeder einmal gewinnen.

SC Berg – SC Lehr II (Sa. 19 Uhr). Berg möchte im zweiten Saisonspiel an die Leistung vom Blaubeuren-Spiel anknüpfen. Die Gäste aus Lehr haben noch kein Spiel absolviert und sind je nach Aufstellung ein unangenehmer Gegner. Im bisher letzten Vergleich im März 2018 siegte das Team um Thomas Maier mit 9:6.

Herren Kreisliga A Gr. 2

TSV Erbach II – SC Bach II (Sa. 18.30). Noch ein Derby für Bach, und zwar für die zweite Mannschaft, die beim TSV Erbach II gastiert. Während die Gastgeber bereits die zweite Partie absolvieren, ist es für das Sextett um

Gutram Pfisterer das Auftaktspiel. Es dürfte wohl mitentscheidend sein, wer Ersatz an die erste Mannschaft abgeben muss.

TSV Herrlingen IV – TSV Rißtissen (Sa. 19 Uhr). Rißtissen hat sich gegen Griesingen ordentlich aus der Affäre gezogen. Jetzt geht es nach Herrlingen. Der Dritte der Vorsaison hat dabei klar die Favoritenrolle inne. Die Aufstellung der Gastgeber ist jedes Mal eine andere, eine Prognose daher schwer.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Im Derby stehen sich der TTC Ehingen II und Obermarchtal gegenüber. Beide Teams mussten am ersten Spieltag jeweils ersatzgeschwächt eine Niederlage in Kauf nehmen. Die Erfolgsaussichten von Berg III bei Tabellenführer SSG Ulm 99 II sind gering. Unterstadion möchte den Tabellendritten VfB Ulm etwas ärgern. Öpfingen III hat nur Außenseiterchancen in Wiblingen.

Damen Verbandsklasse Süd

SC Berg – SV Deuchelried (Sa. 19 Uhr). Im zweiten Saisonspiel genießt das Berger Quartett um Jasmin Stocker Heimrecht. Gegner Deuchelried, das noch kein Spiel absolviert hat, ist ähnlich ausgeglichen besetzt. Nichtsdestotrotz peilen die Berger Damen den ersten Punktgewinn an.