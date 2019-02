Handball TSG lässt sich Zeit bei Trainer-Suche

Ehingen / Roland Flad

Völlig unaufgeregt und entspannt geht die Handball-Abteilung der TSG Ehingen mit dem Rücktritt von Trainer Winfried Biberacher um, der zum Saison-Ende aufhört (wir haben berichtet). Fest steht: Einen Nachfolger gibt es noch nicht beim Bezirksligisten.

„In den nächsten zwei Wochen tut sich da nichts. Wir wollen diese Saison zu Ende spielen und dann sehen, wer von den Spielern bleibt und wie die Mannschaft dann aussieht”, sagt Marco Herberger von der Abteilungsführung der TSG-Handballer. Fest steht für Herberger auch, dass der neue Trainer „im Einklang und in Abstimmung mit der Mannschaft” verpflichtet wird. Ein Kriterium ist auch das Leistungsziel der ersten Mannschaft. Bedacht werden muss ferner, dass in diesem Jahr keine A-Jugendlichen für 2019/20 zur Verfügung stehen, die zu den Aktiven wechseln könnten. „Wir versuchen ein homogenes Team zusammenzustellen, mit einem Trainer, der längerfristig bleibt”, sagt Herberger. Möglich sei sowohl eine interne wie auch eine externe Lösung der Trainerfrage.

Landesliga als Ziel

Die TSG Ehingen habe einen großen Anspruch, in Richtung Landesliga zu gehen. Dieses Ziel sei auch in der laufenden Runde noch möglich. Der dritte Platz würde zur Relegation reichen, motiviert Herberger die Mannschaft, die heute Abend um 20 Uhr Langenau/Elchingen II in der Längenfeldhalle erwartet.