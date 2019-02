Jugend-Basketball TSG-Jungs entscheiden enge Spiele

Ehingen / dry/nek

Die U-18-Basketballer der TSG Ehingen haben zuletzt gegen die BG Bodensee und die DJK Bad Wurzach zwei Erfolge eingefahren. Wie schon im Hinspiel ging es gegen die BG umkämpft zu. Nach drei Vierteln lag die TSG gerade einmal mit 45:44 in Führung. Als sich die BG zu Anfang des letzten Abschnitts einen Fünf-Punkte-Vorsprung erarbeitet hatte, schien sich die Partie zugunsten der Bodenseer zu entwickeln. Doch mit ihrer festen Entschlossenheit und dem Saisonziel der Bezirksligameisterschaft vor Augen, zeigten die Ehinger Jungs eine starke Teamdefensive. Letztendlich trug Philip Gassmann mit sechs wichtigen Punkten in der Crunchtime entscheidend zum 61:51-Sieg bei. Ehinger Topscorer war der in der ganzen Endrunde bärenstarke David Rybinski mit 18 Punkten.

Lob für Teamleistung

In der zweiten Partie war das Team um Coach Björn Ludendorff fest entschlossen, an die Teamleistung der Schlussphase des ersten Spiels sowohl defensiv als auch offensiv anzuknüpfen. Defensiv erfüllte Ehingen dieses Ziel und ließ in der ersten Hälfte nur 18 Punkte zu. Dem standen jedoch die schwachen zwölf erzielten Zähler gegenüber, was nicht annähernd den Erwartungen entsprach. Doch wie schon im ersten Spiel schaffte es die TSG das Blatt zu wenden und entscheid die Partie in einer nervenaufreibenden Schlussphase mit 37:35 für sich. Wieder konnte sich Ehingen auf David Rybinski (17 Punkte) als bester Werfer verlassen. Ludendorff lobte alle Akteure für ihren Einsatzwillen und bedankte sich auch bei den drei Aushilfskräften aus der U16. Denn ohne Luis Kleiner, Maximilian Heinzl und Marlon Wühle wären seine Schützlinge vermutlich mit zwei Niederlagen nach Hause gefahren.

Am Samstag, 23. Februar, wird in der heimischen JVG-Halle in Ehingen über die Tickets zum Final Four entschieden. Dort treffen die Ehinger Basketballer ein drittes Mal in den letzten Endrunden-Begegnungen um 10 Uhr auf Bad Wurzach und um 13 Uhr auf Bodensee.