Fünf Spiele stehen in der Bezirksliga für die Handballerinnen der TSG Ehingen in dieser Saison noch an. Und da darf sich die Mannschaft der Trainer Heinz Binnig und Jürgen Prang keinen Ausrutscher mehr erlauben, um den Landesliga-Aufstieg aus eigener Kraft schaffen zu können und nicht auf Schüt...