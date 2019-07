Themen in diesem Artikel TSG Ehingen

Zwar mit 1:13 verloren, dennoch aber beste Werbung in eigener Sache betrieben hat die TSG Ehingen gegen den 1. FC Heidenheim. Rundum glücklich zeigte sich Stefan Nothacker, der für das Spiel organisatorisch hauptverantwortlich war danach. „Wir haben sportlich eine gute Leistung gezeigt, aber auch sonst war es eine super Veranstaltung, bei der alles glatt lief“, freute er sich.

Dazu lobte Nothacker den Kontakt und die Verantwortlichen des Zweitligisten, sie hätten immer ein offenes Ohr für Fragen, und der Austausch werde auch weiterhin regelmäßig da sein. Trotz der hohen Temperaturen gab es so gut wie keine Zwischenfälle, bei denen die Sanitäter oder die Polizei im Stadion hätten eingreifen müssen. Der einzige Zwischenfall betraf Heidenheims Stürmer Maxi Thiel, der sich ohne gegnerische Einwirkung das Knie verdrehte und ins Krankenhaus kam.

Frank Schmidt lobt Ehinger Torschütze

Für den Torschützen zum 1:0, Valentin Gombold, hatte FCH-Coach Frank Schmidt nette Worte nach dem Spiel. Und weil, wie er sagte, er sich nicht daran erinnern könne, dass sein Team gegen einen unterklassigen Gegner mal in Rückstand geraten ist, wird laut Stefan Nothacker dem TSG-Stürmer im Stadionmagazin bei der Saisoneröffnung der Heidenheimer in der Voith-Arena gegen den ambitionierten englischen Zweitligisten FC Middlesbrough ein Artikel gewidmet.

In der Halbzeitpause sprach Heidenheims Vorstandvorsitzender Holger Sanwald über den Weg seines Vereins. Er hatte die Mannschaft als Manager in der Landesliga übernommen und bis auf Rang fünf zuletzt in der 2. Bundesliga geführt. „Mit ehrlicher Arbeit und vielen helfenden Händen“ sei das bei jedem möglich, meint er. Zuvor war Sanwald mit Familie und Hund ein paar Runden im Ehinger Stadion um den Platz gelaufen und genoss es, bei tollem Wetter in der Donaustadt mal ein Spiel seines Vereins ohne viel Stress zu verfolgen.

Ehingen liefert starke 20 Minuten

Trainer Frank Schmidt lobte vor allem die ersten 20 Minuten der TSG, nach denen es 1:1 stand. „Oft wollen die Gegner erst sicher stehen. Dass ihnen dann ein Tor gelingt, ist selten. Aber es war wirklich ein guter Auftritt von ihnen. Als wir in der zweiten Halbzeit durchgewechselt haben und ihnen die Luft ausging, wurde es eben deutlich.“ Noch drei Wochen sind es bis zum ersten Spiel in der 2. Bundesliga, wenig später folgt der DFB-Pokal mit dem Derby gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. Trotzdem liegt Schmidts Fokus nur auf dem ersten Spieltag, wenn es zu Aufsteiger VfL Osnabrück geht. Am Mittwoch bestreitet der FCH gegen Schnaitheim sein letztes Testspiel gegen einen Amateurverein.

