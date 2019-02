Turnen Trotz Ausfall wieder ein Sieg

Laichingen / Franz Kiene

Im ersten Heimwettkampf dieser Bezirksliga-Saison siegten die

Geräteturner der WKG Donau-Alb mit 259,50:240,75 Punkten (12:0 Gerätepunkte) gegen den TSV Bad Urach. Dabei mussten die Turner der Gemeinschaftsriege ein weiteres Mal den kurzfristigen Ausfall eines Sechskämpfers (Timo Pöhler) verkraften und auf gute Leistungen der Nachrücker hoffen.

Denn am Boden erwiesen sich die Gäste als gleichwertiger Gegner. Nur durch vier gute Übungen von Joshua Rauschmaier (11,25), Thilo Merk (12,40), Jan Rieger (12,60) und Noah Pöhler, der sich mit 12,75 Punkten die Tageshöchstwertung holte, behauptete sich die WKG knapp vor den Gästen (49,05:47,75). Am Pauschenpferd merkte man den Gästen, die ihren ersten Wettkampf absolvierten, die mangelnde Wettkampfpraxis an. Hier holten alle WKG-Turner höhere Bewertungen als die Gäste, Sebastian Schmidt (10,25) und Jan Rieger (11,00) punkteten sogar zweistellig (40,30:33,20 Punkte).

Mit knappen Siegen an den Ringen (45,90:43,20) und am Sprung (43, 80:42,30) bauten die Turner der WKG Donau-Alb die Führung weiter aus, um mit einem recht komfortablen Vorsprung an die abschließenden Geräte zu wechseln. Am Barren demonstrierte wiederum Jan Rieger sein Können und steuerte sehr gute 12,05 Punkte zum Ergebnis bei (43,60:40,70). Mit der letzten Reckübung des Tages, die mit 10,00 Punkten bewertet wurde, setzte Thilo Merk den glänzenden Schlusspunkt hinter eine sehr gute Mannschaftsleistung (36,85:33,60). Diese wird auch durch die Platzierungen der Sechskämpfer unterstrichen: Erster wurde Jan Rieger mit 67,75 Punkten vor Noah Pöhler (64,45) und Thilo Merk (64,35).

Durch die optimale Punkteausbeute aus den ersten beiden Wettkämpfen setzen sich die Turner aus Munderkingen, Ehingen und Laichingen vorübergehend an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd, bevor es am Wochenende zum ambitionierten TSV Wernau 2 geht. Wettkampfbeginn in der Nechartalsporthalle ist am Samstag um 16 Uhr.

Für die WKG Donau-Alb 1 turnten: Joshua Rauschmaier, Noah Pöhler, Jan Rieger, Thilo Merk, Noah Bucher, Pascal Stiasny, und Sebastian Schmidt.