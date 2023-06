Der Ironman Klagenfurt ist eine der bekanntesten und beliebtesten Langdistanz-Triathlonveranstaltungen der Welt. Kein Wunder, dass sechs Athleten vom Tri&Run-Team der TSG Ehingen dort am Start waren – und angesichts der guten Ergebnisse erschöpft, aber zufrieden zurückgekehrt sind. Die Strecke führte sie durch die wunderschöne Region Kärnten in Österreich.

Der Start erfolgte am frühen Morgen im Strandbad Klagenfurt am Wörthersee. Nach der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke begaben sich die Teilnehmer auf die 180,2 Kilometer lange Radstrecke. Die Route mit anspruchsvollen Anstiegen und schnellen Abfahrten bot den Athleten tolle Aussichten auf die umliegenden Berge und Seen. Nachdem die Athleten die Radstrecke erfolgreich absolviert hatten, gingen sie auf den 42,2 km langen Marathonlauf. Die letzten Meter des Rennens führten dann durch die Altstadt von Klagenfurt, wo die Athleten von einer jubelnden Menge empfangen wurden.

Zum Teil deutlich unter 11 Stunde geblieben

Mit einer Zeit von 9:25h konnte sich der Ehinger Jochen Maier den fünften Platz in seiner Altersklasse sichern. Gefolgt von Tim Götz, der sich bei seinem Langdistanz-Debüt mit 10:01h einen starken 21. Platz in seiner Altersklasse erkämpfte. Mit Tobias Tress 10:24h, Patrick Geiger 10:27h, Peter Bloching 10:39h und Thorsten Maier 10:44h waren alle Ehinger deutlich unter 11 Stunden im Ziel – teils mit neuen persönlichen Bestmarken.

Zusätzlich haben die 20 mitgereisten Fans mit ihrer Unterstützung dafür gesorgt, dass die Ehinger Athleten sowohl auf der Strecke als auch im Ziel einen unvergesslichen Tag hatten.