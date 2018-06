Tennis Traumstart für die Sommerrunde

swp

Einen langen ersten Tennis-Sonntag in der Bezirksliga erlebten die Damen des VfL Munderkingen, die beim TC Warthausen gastierten. Nach einer 4:2-Führung in den Einzeln, zogen sich die Doppel-Duelle durch Wartezeiten und Regenunterbrechungen hin. Doch der 6:3-Erfolg war verdient. Es spielten für den VfL: Anja Ottenbreit, Melanie Schenz, Julia Springer, Nicole Schartmann, Vanessa Knäuer, Natascha Hummel und Katharina Schumann. Auch die SG Altheim triumphierte 6:3 in Hohentengen. Ligakonkurrent TSG Rottenacker gelang ein knapper 5:4-Sieg beim SV Granheim.

Topresultat im Derby

Auch die Aufsteiger-Herren des VfL Munderkingen legten

einen erfolgreichen Saisonstart in der Bezirksklasse hin. Das Lokalderby im Kugelwert bei der SpVgg Obermarchtal gewannen sie mit 7:2, wobei aber vier Spiele im Match-Tiebreak entschieden wurden. Für den VfL spielten: Steffen Herrmann, Daniel Pallasdies, Menelaos Kiotes, Sebastian Schmidt, Robert Krutz und Jürgen Barth. Die SG Altheim verlor ihr erstes Duell der Sommerrunde beim TC Krauchenwies.

Die neu formierten Herren 2 aus Munderkingen, eine blutjunge Nachwuchsmannschaft um Betreuer Heinrich Brüggemann, hatten auswärts gegen den SV Uttenweiler keine Chance und musste sich 0:6 geschlagen geben. Zum Einsatz kamen: Simon Hönig, Leon Frankenhauser, Heinrich Brüggemann und Max Müller.

Bei den Herren 40 war auf heimischem Boden der TSV Bernstadt zu Gast. Nach den Einzeln stand es ausgeglichen 3:3. Bernstadt entschied schließlich das Duell knapp über die Doppel mit 5:4. Es spielten für den VfL: Siegfried Traub, Günter Gedenk, Gregor Nuber, Peter Stöckler, Walter Bierer, Ludger Herlemann und Karl Frankenhauser.

Auch die Vierer-Mannschaft der Herren 50 hatte am Wochenende das erste Saisonspiel und zwar in der Verbandsstaffel. Gegner war die TG Rosenfeld. Am Ende stand ein klarer 5:1-Erfolg auf dem Papier, so dass der Start in dieser Spielklasse insgesamt als gelungen bezeichnet werden kann.

Es spielten für die Herren 50 (siehe Bild): Arnold Ottenbreit, Stefan Frankenhauser, Josef Kloker, Waldemar Schalt und Benedikt Meßmer.

Info Kommenden Sonntag (9 Uhr) haben beide Munderkinger Herrenteams Heimvorteil. Die Frauen sind spielfrei.