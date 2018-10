Nachruf Trauer um Rolf Braun

Andreas Hacker

Mit Trauer und Betroffenheit haben Ehinger Handballer auf die Nachricht vom Tod von Rolf Braun reagiert. Der „Floh“, wie er zu seiner Zeit als aktiver Spieler genannt worden ist, ist am Montag in Thailand im Alter von 63 Jahren plötzlich verstorben. Braun war seit 2010 in Südostasien als Lehrer für Business Englisch und Deutsch tätig gewesen – erst in Thailand, dann in Indien, anschließend drei Jahre in China und zuletzt wieder in Thailand, an einer Highschool in seiner Lieblingsstadt Nongkhai direkt am Mekong an der Grenze zu Laos.

Als Spieler hatte Braun zu einer „richtig guten Clique“ gehört, wie Bernhard Zeiler sagt, die Anfang der 1970er Jahre gemeinsam aus der Jugend heraus zur ersten Mannschaft der TSG geworden ist und unter ihrem Trainer Dr. Herbert Bibinger den Aufstieg bis in die Landesliga geschafft hat. Nach seiner aktiven Zeit hat Braun als Organisator mit hohem persönlichem Engagement den Schlecker-Cup möglich gemacht, ehe nach den ersten beiden Ausgaben des Weltklasse-Turniers der Ehinger Verein zur Förderung des Handballsports gegründet wurde. 1991 hat sich Braun dann aus Ehingen verabschiedet und ist nach Stuttgart gezogen, wo er für den damaligen Zweitligisten SG Stuttgart-Scharnhausen verantwortlich war.