Triathlon Top aufgestellt für die Saison

Sulmetingen / swp

Gut gerüstet und mit großer Vorfreude fiebern die Sulmetinger Triathleten der Wettkampfsaison entgegen. Während dem langen Vorbereitungszeitraum inklusive Trainingslager verbuchten einige bereits sehr gute Platzierungen. Guido Maier (Sontheim) absolvierte den Hamburg-Marathon in 2:54 Stunden, Andreas Glaser (Ingerkingen) in guten 3:13. Beim Lauterlauf haben sich die SVSler alle unter den drei Schnellsten ihrer Altersklasse platziert, was auf gute Ergebnisse in der Triathlon-Saison hoffen lässt.

Sehr gespannt sind die Neumitglieder Laura Trösch (Laupheim) und Jana Engler (Mietingen), die in Erbach ihren allerersten Triathlon angehen werden, wo auch die vereinsinterne Meisterschaft stattfindet. Der Höhepunkt der Sulmetinger ist indes der Ironman in Hamburg, wo 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und die 42,2 km Laufen auf dem Programm stehen. Zur Vorbereitung starten die Langdistanz-Triathleten ein paar Wochen zuvor in Lauingen auf der halben Ironman-Distanz.

Langfristig sieht sich die Abteilung gut gerüstet, da seit diesem Jahr zwei lizenzierte und staatlich anerkannte Trainer zu Verfügung stehen. Tobias Wutz (Laupheim) und Reinhold Türr (Untersulmetingen) haben die Ausbildung Ende Mai erfolgreich abgeschlossen. Desweiteren absolvierte Wutz eine Wettkampfrichterausbildung, die bis auf Landesebene Gültigkeit hat.