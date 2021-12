Die Tischtennisspieler der SG Öpfingen verteidigen souerän die Tabellenführung in der Bezirksliga, in der Bezirksklasse überrascht der SC Berg mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter. In der Kreisliga B wird Unterstadion kampflos Herbstmeister.

Herren Bezirksliga

SG Öpfingen – TSV Blaubeuren 9:2...