Spitzensport Tischtennis-Schmankerl mit Timo Boll

Ehingen / hel

Die Duelle zwischen den TTF Liebherr Ochsenhausen und der Borussia Düsseldorf gehören jedes Jahr zum Feinsten, was die Tischtennis-Bundesliga zu bieten hat. Am Sonntag kommen erstmals die Fans in Ehingen in den Genuss dieses Klassikers. Um 14 Uhr fällt in der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums der Startschuss zum Spitzenspiel.

Beide Mannschaften sind sehr gut in die Saison gestartet und treten mit einer Menge Selbstvertrauen an. Düsseldorf steht mit 10:2 Punkten auf Tabellenplatz zwei, die TTF stehen mit 10:2 Punkten und einer geringeren Spieldifferenz auf Platz drei. Es ist nicht nur die Neuauflage des Meisterschafts-Finales vom 26. Mai, sondern auch die der beiden Champions-League-Halbfinals der Vorsaison, in denen es stets sehr eng zuging. Nach einem packenden Sieg im Hinspiel verloren die TTF das Rückspiel der Königsklasse in Düsseldorf noch sehr knapp und schieden im Halbfinale aus. Auch das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft war zwischen beiden Teams ein Spiel auf Augenhöhe. Hier ging die Borussia dank eines überragenden Timo Boll als Sieger vom Tisch.

Die Mannschaft wurde nach dem Abgang von Stefan Fegerl nach Ochsenhausen nicht schwächer, sondern wurde in der Breite nochmals verstärkt und gilt in allen Wettbewerben wieder als Favorit. Das Nonplusultra dieser Mannschaft ist natürlich Timo Boll. Der 37-jährige spielt noch immer auf einem unfassbar hohen Niveau und steht nicht umsonst auf Rang drei in der Welt und holte jüngst Silber beim Liebherr World Cup in Paris. Mit Kristian Karlsson, Omar Assar, Kamal Achanta und Anton Källberg verfügt die Borussia über einen der ausgeglichensten Kader in ganz Europa. Diese Spieler können in der Tischtennis-Bundesliga jeden Spieler schlagen. Die TTF-Asse Simon Gauzy, Hugo Calderano und Jakub Dyjas haben den Linkshänder aus dem Odenwald bereits besiegt – Gauzy und Calderano sogar mehrfach!

TTF-Cheftrainer Dima Mazunov setzt auf die makellose 5:0-Heimbilanz seiner Ox Boys in Ehingen: „Wir wollen unsere weiße Weste in Ehingen behalten. Ich erwarte das schwerste und gleichzeitig auch einfachste Spiel. Schwer, weil Düsseldorf nun mal Düsseldorf ist, und einfach, weil wir nichts zu verlieren haben.“ Es sind bereits mehr als 450 Tickets verkauft. Die TTF haben die Hallenkapazität auf 900 Zuschauer erweitert und rechnen mit einem ausverkauften Haus.