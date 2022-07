Die wichtigste Nachricht vorneweg: Im Tischtennis-Bezirk Ulm wird es in der Vorrunde 2022/23, also im Zeitraum bis Dezember 2022, keinen offiziellen Wochenspieltag geben. Das ergab der Bezirkstag in Weißenhorn. Zum einen sprach sich der Bezirksausschuss intern und im Vorfeld gegen einen solchen Bes...