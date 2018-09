Basketball Tigers kommen zum Auftakt

mgl

Der Spielplan der 2. Basketball-Bundesliga hat es zu Beginn sehr gut mit den Ehingern gemeint. Zum Auftakt kommt morgen (17 Uhr) Bundesliga-Absteiger Tigers Tübingen in die JVG-Halle. „Am Anfang Tübingen als Gegner zu haben, könnte ein Vorteil sein. Dann sind sie möglicherweise noch nicht so eingespielt“, meint Steeples-Coach Domenik Reinboth.

Über den Gegner weiß Reinboth vor der ersten Saisonpartie noch wenig: „Wir bereiten uns bestmöglich vor, konzentrieren uns aber auf uns selbst.“ Bei Ehingen blieben außer den jungen Spielern aus der NBBL lediglich Seger Bonifant und Kevin Yebo als Leistungsträger an Bord. Die Mannschaft ist athletischer als im Vorjahr, wodurch das Spiel sehr schnell gemacht werden soll.

Bei Tübingen blieb mit Jacob Mampuya nur ein Spieler aus der Abstiegssaison dabei. Mit Alexander „Sasa“ Nadjfeji rückte der Co-Trainer zum Cheftrainer auf. Als Spieler kann der gebürtige Serbe auf mehr als 450 Bundesligaspiele zurückblicken. Das Team führt Neuzugang Tyler Laser als Kapitän und Spielmacher an. Ihm zur Seite steht mit Reed Timmer ein erst 23-jähriger ausgewiesener Scorer. Einiges an ProA-Erfahrung holten sich die Tigers mit Robert Nortmann (zuletzt in Trier), dem 2,15 Meter-Center Enosch Wolf (Hamburg), Besnik Beteshi (Köln) und Elijah Allen (Kirchheim). Als Schlüssel hat Reinboth das Reboundverhalten gegen die großen Spieler der Tübinger ausgemacht: „Wir müssen den Gegner vom Korb fern halten und ihnen nur wenige zweite Chancen geben.“ Auch sein Gegenüber Nadjfeji zeigt Respekt: „Es wird nicht einfach gegen sie zu spielen. Es ist ein junges Team mit guten Schützen.“