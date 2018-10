Handball Teuer erkaufter Sieg der TSG Ehingen

Ehingen / Roland Flad

Die Handballer der TSG Ehingen sind schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit 40:20 (20:5) gegen den HcB Lauterach schossen sich die Schützlinge von Trainer Winfried Biberacher den Frust aus dem Debakel in Biberach von der Seele und belegen nun Tabellenrang vier. Getrübt wurde der Kantersieg vor knapp 100 Zuschauern durch die schweren Verletzungen, die Stefan Lämmle und Ivan Neimann erlitten haben. Während bei Lämmle der Verdacht auf einen Kreuzbandriss am rechten Knie besteht, musste Neimann mit einer ausgekugelten linken Schulter ins Krankenhaus gebracht werden. „Das hätte nicht sein müssen”, kritisierte Winfried Biberacher das unnötige harte Einsteigen der Vorarlberger.

Die Verletzungen jedenfalls schienen sich aufs Spiel der Hausherren ausgewirkt zu haben; die verhaltener wirkten und so den Gästen eine kurze, kleine Aufholjagd in Form von drei Treffern in Folge erlaubten. Aber das war’s schon, was Ehingen zuließ. Lauterach erwies sich nicht als der befürchtet starke Konkurrent. Die TSG zog die Zügel wieder an und die letzten zehn Minuten waren eher ein Schaulaufen des Gastgebers. „Wir haben das umgesetzt, was wir wollten”, lobte Biberacher sein Team, das im Angriff eine Top-Leistung zeigte. Im Tor hielt Johannes Reichle, was es zu halten galt.

Dies schlug sich auch in der Torausbeute nieder; fast alle Akteure trugen sich in die Liste ein. Rainer Mall und Steffen Mantz mit jeweils sechs Einschüssen, Tino John mit fünf sowie Simon Klug, Fabian Kaus und Oskar Bachner (je 4) waren die erfolgreichsten Werfer. Bei Lauterach mit nur acht Mann waren Alexander Mattei (8) und Mile Barasin (6) am erfolgreichsten. Der Lauteracher Coach Markus Mager beklagte seinen kleinen Kader und den fehlenden Rückraum. Vor der Saison habe er sieben Leute verloren, fünf davon seien von Schweizer Klubs abgeworben worden. Die TSG hat am Samstag spielfrei und muss wieder am 20. Oktober in Langenau ran.

TSG Ehingen: Mall, Mantz je 6 Tore, John 5, Klug, F. Kaus, Bachner je 4, Dietz 3/1, Latinovic, Lämmle, T. Biberacher je 2, Kneer, Korth je 1, Neimann, Reichle.