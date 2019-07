Die Herren I des TC Ehingen befinden sich auf einem guten Weg, in der Oberliga zu bleiben. Dagegen müssen die TC-Damen nach der 2:7-Niederlage gegen Esslingen in der Verbandsliga weiter zittern.

Nach fünf von sieben Spieltagen haben sich die Herren I des TC Ehingen in der Oberliga auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben. Ausschlaggebend war der sichere 6:3-Heimsieg am Sonntag gegen den TC Kirchheim/Teck I. „Das sollte für den Klassenerhalt reichen“, sagte Spielertrainer Jiri Heinisch.

Schon in den Einzeln dominierten die Hausherren mit 5:1. Philipp Kober, der vom TC II aufrückte, startete mit einem 6:0, 6:3-Sieg gegen Benjamin Dröge. Jiri Heinisch verpasste Tim Bühler zwei 6:0-Sätze und Christopher Waite ließ Alejandro Osoba mit 6:2, 6:2 wenig Spielraum. Auf etwas mehr Gegenwehr stieß Maximilian Boewer-Stelter, der gegen Alex Miehle in den Match-Tie-Break musste, diesen mit 10:6 für sich entschied. Auch Karel Vesecky überstand mit 7:6 und 6:1 die Partie gegen Tim Holzinger. Einzig Daniel Rola hatte an Position 1 gegen Eric Scherer mit 2:6, 2:6 klar das Nachsehen.

TC-Damen auf Abstiegskurs

Die TC-Damen befinden sich nach der 2:7-Niederlage gegen den TC Esslingen in der Verbandsliga weiter auf Abstiegskurs. Mit 0:4-Punkten sind die Ehingerinnen punktgleich mit dem TC Tübingen 3, zu dem es am letzten Spieltag am 21. Juli geht. Am Sonntag trafen die TC-Damen nicht nur auf einen starken Gegner; das Heim-Team hatte auch mit viel Pech zu kämpfen. So musste an Position 1 Katja Stemmer nach einer 6:3, 5:2-Führung und Matchball verletzt den Platz verlassen. Sie hatte schon vorher ein leichtes Ziehen an der Achillessehne gespürt, wie sie sagte. „Da spielt man jahrelang Fußball und es passiert nichts“, haderte die Nummer eins; für sie ist die Runde gelaufen. Stemmers Punkt wäre das 3:3 gewesen, so aber führte Esslingen 4:2. Nadja Strähle und Charlotte Herrmann holten die Einzelpunkte jeweils mit Zwei-Satz-Erfolgen. Für Stemmer rückte Jasmin Feniuk ins Einserdoppel mit Nadja Strähle. Die Doppel gingen eindeutig an die Gäste.

