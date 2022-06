Die junge Mannschaft des TC Ehingen hat in der Tennis-Verbandsliga auch ihr drittes Spiel verloren. 3:6 hieß es am Sonntag nach den sechs Einzeln und drei Doppeln gegen den SV Böblingen 2. Alle traten gegen Konkurrenten an, die in der Leistungsklasse höher eingestuft sind als sie. Der an Position...