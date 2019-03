Rückblick Teams vergessen das Toreschießen

Ehingen / Werner Gallbronner

Erster regulärer Spieltag in der Kreisliga A nach der Winterpause war vor 25 Jahren am Wochenende vom 5. und 6. März 1994. Bemerkenswert fand der Berichterstatter dieser Zeitung, dass die Hälfte der 14 Mannschaften das Toreschießen vergaß. Nicht so das Spitzenduo: Tabellenführer SG Öpfingen gewann beim Fünften SF Kirchen 2:0 und untermauerte seine Favoritenrolle. Es war der erste Sieg Öpfingens in Kirchen nach zehn Jahren. Verfolger Dettingen siegte gegen Oberdischingen mit 3:0 durch drei Tore von Udo Stocker, hatte aber zu diesem Zeitpunkt der Saison nach Minuspunkten schon fünf Zähler Rückstand.

In der Bezirksliga spielten damals sechs Mannschaften aus der Region. Beeindruckend war der 5:0-Erfolg der TSG Ehingen im Verfolgerduell gegen Hohentengen, die damit in der Tabelle an den Gästen vorbei auf Rang vier zog. Zunächst stockte allerdings den Ehinger Zuschauern der Atem, als ein Gästestürmer zu Spielbeginn unbedrängt aufs TSG-Tor zulief. Doch Ehingens Schlussmann Roland Schmucker hielt sicher. Das Spiel des Dritten VfL Munderkingen gegen den Zweiten Ostrach endete 1:1, sodass Tabellenführer Riedlingen seinen Vorsprung ausbauen konnte. Im Derby bezwang der FC Schelklingen-Alb den SSV Ehingen-Süd 2:0, Niederhofen verlor in Rulfingen 0:2 und Schmiechtal spielte torlos in Krauchenwies.

Im Handball machten derweil die Frauen der TSG Ehingen unter Trainer Winfried Biberacher ihr Meisterstück. Im drittletzten Spiel in der Bezirksliga wahrten sie mit einem 17:15-Zittersieg gegen den Tabellenzweiten SC Lehr ihre weiße Weste mit dem zwölften Saisonsieg. Lange hielt Lehr die Begegnung offen, glich zur Pause zum 10:10 aus und war auch beim 14:14 Mitte der zweiten Halbzeit gleichauf. Doch in der Abwehr wurde danach besser gearbeitet und trotz mehrerer verworfener Siebenmeter der Zwei-Tore-Abstand hergestellt. Damit blieb den TSG-Damen aber noch ein weiteres Saisonziel: der Bezirkspokal, wo sie im Finale Ende April 1994 standen.

Die Männer wollten den Damen nicht nachstehen, feierten mit 27:19 bei Vöhringen III ihren zehnten Sieg in Folge und übernahmen vier Spieltage vor Schluss erstmals in der Saison 1993/94 die Tabellenführung in der Bezirksliga.

Im Tischtennis feierte Bezirksklassen-Spitzenreiter TTC Ehingen einen ungefährdeten 9:0-Erfolg gegen das sieglose Schlusslicht Berg, Schelklingen sicherte sich mit einem 9:5-Erfolg in Lehr endgültig den Klassenerhalt in der Kreisliga. In der Dart-Oberliga baute Niederhofen seinen Vorsprung durch ein 6:3 beim 1. DC Göppingen auf sechs Zähler aus, da der einzige verbliebene Konkurrent Konstanz gegen Salach verlor. Fünf Begegnungen standen für Niederhofen noch aus.