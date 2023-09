Der Start in die Basketball-Saison hat es für das Team Ehingen Urspring in sich: Mit den Dragons Rhöndorf kommt am Samstag ein Team in die JVG-Halle (Sprungball: 18 Uhr), das Johannes Hübner zu den heißesten Aufstiegskandidaten in der ProB zählt. Beim Blick auf den Kader wird schnell klar, waru...