Ein Teil des Team Ehingen Urspring ist im wahrsten Sinne des Wortes „ausgeflogen“. Die NBBL-Talente befinden sich auf Turnierreise in den USA , nach dem Spiel am vergangenen Wochenende in Frankfurt erhielten jedoch alle Akteure des ProB-Ligisten bis zum Ende der Weihnachtsfeiertage frei. Das wurd...