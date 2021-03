Fünf Partien hat das Team Ehingen Urspring in dieser ProA-Saison noch zu bestreiten, ein Ende der Pandemie-/Geisterspiel-Runde ist also in Sicht. Für die Basketballer von Trainer Domenik Reinboth geht es dabei nicht mehr um viel. Der Abstieg ist bekanntlich ausgesetzt und nach sechs Niederlagen in...