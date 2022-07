Dass Maximilian Langenfeld das Team Ehingen Urspring verlassen wird, war schon länger bekannt. Nun ist auch klar, wohin es den 18-Jährigen zieht. Der Aufbauspieler, der 2018 aus Trier an die Urspringschule gewechselt ist, geht zum Bundesligisten Ratiopharm Ulm. Dort will Langenfeld, der in der abg...