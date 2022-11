Dass man in einem Basketballspiel nicht lange in Führung liegen muss, hat das Team Ehingen Urspring beim 86:80-Heimsieg gegen die College Wizards Karlsruhe gezeigt. Dabei fiel das Ergebnis deutlicher aus, als der Spielverlauf eigentlich war. Knapp 39 Minuten lang lagen die Gäste in Führung – un...