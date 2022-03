Als das Team Ehingen Urspring gegen Schwenningen Anfang März in einem Sonntagsspiel den bislang einzigen Saisonsieg hingelegt hat, hatte es zuvor am Freitagabend gegen Bremerhaven (72:110) ein sehr schlechtes Spiel abgeliefert. Zu Beginn dieses Doppelspieltags setzte es am Freitagabend eine 74:111-...