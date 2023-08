Es läuft gut für den SV: Bei den Meisterschaften in Ruit startete der Allmendinger Manfred Sauter am 14. Juli mit dem Kleinkalibergewehr (KK). Insgesamt waren in seiner Disziplin 35 Teilnehmer vertreten. Das Feld war stark besetzt. Zwischen dem ersten und dem fünften Platz lagen nur zwei Ringe. M...