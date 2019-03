Fußball Süd überrascht Tübingen

Roland Flad

Mit einem Traum-Start hat der SSV Ehingen-Süd das neue Jahr in der Fußball-Verbandsliga begonnen. Die Kirchbierlinger gewannen bei der TSG Tübingen überraschend hoch mit 5:0 (0:0). Während Tübingen in der ersten Halbzeit das bessere Team war, kam die Elf von SSV-Trainer Michael Bochtler im zweiten Abschnitt erst so richtig in Fahrt.

Zwei komplett unterschiechiedliche Halbzeiten boten die beiden Kontrahenten auf dem Kunstrasen neben der Paul-Horn-Arena. Bei besten Bedingungen entwickelte sich vor den knapp 150 Zuschauern eine Partie zwar auf Augenhöhe, aber doch mit den klareren Chancen für die TSG Tübingen.

Die Gäste hatten Glück, als das Schiedsrichtergespann der Gruppe Wangen bei einem Treffer der Gastgeber auf abseits entschied. „Grundsätzlich hat mir der Auftritt meiner Mannschaft in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen“, sagte SSV-Coach Michael Bochtler. Teils kraftlos, teils unaufmerksam präsentierten sich seine Mannen. Konter spielten sie nicht sauber zu Ende. Die SSV-Defensive um Torhüter Benjamin Gralla hielt jedoch dem Anrennen der TSG Stand.

Nach dem Wiederanpfiff war Ehingen-Süd, aber auch Tübingen nicht wiederzuerkennen. „Ich bin nicht oft laut in der Kabine“, sagte Bochtler nur zu seiner Ansprache, die es anscheinend in sich hatte. Wie umgekrempelt tauchten die Gäste in den zweiten 45 Minuten auf und zwangen die Tübinger zu Fehlern. Der erste unterlief Lukas Hartmann, der die scharfe Linksflanke von Timo Barwan abwehren wollte, aber der Ball landete im eigenen Tor (47.). Vier Minuten später ein ähnliches Bild über die rechte Seite, aber da sah TSG-Torhüter Stefan Baumann nicht gut aus; Hannes Pöschl war der Schütze.

Die Tübinger schienen geschockt; orientierungslos und ohne Übersicht sahen sie sich einer Attacke nach der anderen ausgesetzt. Ehingen-Süd bekam die Partie zusehends in den Griff. Jetzt saßen auch die Konter. Einer führte zum 3:0. Max Vöhringer klärte noch spektakulär an der eigenen Strafraumgrenze gegen Jonas Frey und im direkten Gegenzug konterten die Gäste eiskalt; Pöschl war im Nachschuss erneut zur Stelle (63.). Eine Minute danach folgte die Entscheidung. Eine schnelle Balleroberung der Kirchbierlinger schloss Barwan mit seinem Treffer zum 4:0 ab (64.). Und weitere sechs Minuten später verwandelte Barwan einen Hand-Elfmeter zum 5:0-Endstand (70.).

Wer mit einer Tübinger Reaktion oder Aufholjagd gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Die Neckarstädter gaben sich zwar nicht komplett auf, aber bei den zwei, drei Situationen in der Nähe des Gästetors stellten sich Jan Luca Daur, Jan Deiss, Fabian Sameisla, Max Vöhringer, Philipp Schleker und Stefan Hess mit einer vielbeinigen Abwehr entgegen. So scheiterten zum Beispiel Luca Alfonso und Frey am SSV-Bollwerk (83.); Hartmann hatte noch eine Kopfballchance.

Kurz vor Spielende besaß der für Pöschl gekommene Aaron Akhabue noch die Möglichkeit, das halbe Dutzend voll zu machen. „Das war an Slapstick nicht zu überbieten, was wir gemacht haben“, sagte Tübingens Trainer Michael Frick, „da war kein normales Tor dabei.“

Bochhtler konnte zufrieden sein. Der Start ins Jahr 2019 ist mit einem Dreier besser gelaufen als erwartet; es war ein Paukenschlag. Ehingen-Süd festigte mit dem siebten Saison-Sieg Platz sechs in der Tabelle.