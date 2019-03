Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat das Testspiel gegen die Ulmer A-Junioren gewonnen. Die Männer besiegten den Oberliga-Tabellenführer aus Ulm mit 4:3. In der Verbandsliga erwartet Süd am nächsten Samstag den FV Löchgau.

Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat das Testspiel gegen die A-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball mit 4:3 (2:0) gewonnen. Das Männerteam überzeugte in Kirchbierlingen gegen den Oberliga-Tabellenführer eine Stunde lang; danach erwiesen sich die jungen Ulmer als ebenbürtig und vor allem als ausgeglichener besetzt.

Mit einem Dribbling deutete Philipp Schleker gleich in den Anfangsminuten an, dass er sich auf dem besten Weg befindet, zu alter Form zurückzukehren. Der Spielmacher des SSV Süd initiierte die erste gefährliche Angriffsaktion. Der Verbandsligist nutzte die etwas hektischen Aktionen der Gäste und kam zu schnellen Ballgewinnen. Bei einer viel zu kurzen Abwehr profitierte Schleker, der sich den Ball in aller Ruhe zurechtlegte und und aus 20 Metern in den rechten Torwinkel schoss (28.).

Max Vöhringer, der einen Schuss von Arjan Lashani blockte, sorgte in der Folge mit seinen guten Aktionen über rechts für Gefahr; seine Mitspieler wussten mit Vöhringers Flanken oft nichts anzufangen. Kurz vor Pause fiel das 2:0. Beim Eckball von Timo Barwan bugsierte der Ulmer Torwart Marvin Seybold den Ball ins eigene Tor, statt die Kugel wegzufausten (40.).

Guter Süd-Start auch nach der Pause: Wieder über rechts von Fabian Sameisla zu Vöhringer eingeleitet, schloss Samir Telalovic mit perfekter Ballkontrolle auf engstem Raum zum 3:0 ab (51.). Süd kam ins Rollen; es folgte ein Angriff auf den anderen. Georgios Sarigiannidis und Jan Deiss zielten übers Tor. Beim 4:0 leistete Telalovic die Vorarbeit, Filip Sapina staubte ab (60.).

Co-Trainer Michael Turkalj, der den privat verhinderten Michael Bochtler vertrat, vollzog diverse Wechsel. Dadurch entstand ein Bruch, Ulm kam besser ins Spiel und zu drei Toren durch Rodney Elongo-Yombo (65.), Deniz Erten (70.) und Yannick Paul Oswald (80.), der einen 25-m-Freistoß verwandelte. Die einzige Situation, in der der sonst sichere SSV-Torwart Patrick Vonnier nicht gut aussah. „In der 2. Halbzeit waren wir zerfahren und hatten zu viele Fehlpässe“, sagte Turkalj. „Mein Team konnte mithalten“, sagte Ulms Trainer Fabian Hummel. Nächsten Samstag kommt der FV Löchgau zum Verbandsliga-Duell.

Ehingen-Süd: Vonnier, Deiss, Sarigiannidis, Daur, Schenk, Vöhringer (72. Gralla), Schleker (72. Gnandt), Sapina (65. Pfänder), Barwan (46. Hess), Telalovic (65. Kollmann), Pöschl (46. Sameisla).

