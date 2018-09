Basketball 2. Bundesliga ProA Stromausfall verdirbt Auftakt

Ehingen / Helen Weible

Die Stimmung war hervorragend, die Kulisse perfekt: Gut 200 Tübinger Fans hatten mit Trommeln und Gesängen mächtig Krach gemacht, über 1000 Zuschauer waren zum Auftaktspiel der Basketballer vom Team Ehingen Urspring gegen den Bundesliga-Absteiger Tigers Tübingen in die Halle am Vanotti-Gymnasium gekommen. Alle waren nach einem feurigen Anfangsviertel, das mit 23:24 knapp endete, gespannt auf den weiteren Verlauf des Württemberg-Derbys in der ProA. Doch dann, um 17.20 Uhr, gingen einfach die Lichter aus.

Die zweiminütige Pause war längst vorbei, die Spieler hielten sich zunächst warm; alle noch guter Dinge, im Hintergrund gingen die Verantwortlichen auf Ursachensuche. Bis gestern blieb ungeklärt, warum in der JVG-Halle der Strom plötzlich weg war. Nach den Angaben der Ehinger Energie war der Fehler nicht festzustellen. Nur sicher war: Es handelte sich um einen internen Stromausfall. Andere Gebäude in der Winckelhoferstraße waren nicht betroffen. Geprüft wurden gestern die Trafostation (Umspannstationskasten) zwischen dem N-Bau des Gymnasiums und der Sporthalle sowie die Netzwerke im Innern des Gebäudes. Die Stromversorgung konnte nicht mehr hergestellt werden.

Der Kommissar der Liga, Robert Daumann, war ratlos, was in diesem Falle zu machen ist. Ihm ging es wie den meisten Beteiligten, ob Fans oder Trainern: Keinem war jemals so etwas passiert. Mal bleibt die Hallenuhr stehen, mal klemmt die Statistik – aber ein Stromtotalausfall, sodass nichts mehr geht, das war noch keinem untergekommen. In den Regularien der 2. Liga steht, dass bei „Technischem Defekt“ 30 Minuten Kulanz gewährt werden müssen. Ansonsten kommt es zum Spielabbruch.

Liga erörtert neuen Termin

Man einigte sich darauf, bis 18 Uhr abzwarten und zu hoffen, dass der Strom wieder fließen würde. Die Cheerleader hielten die Zuschauer noch ein wenig bei Laune, aber nach und nach verließen die Gäste die Halle. Als die Tübinger Spieler und die Steeples sich gegen 18.20 Uhr bei den Zuschauern bedankten, war klar, das wird heute nichts mehr.

„Das ist alles sehr ärgerlich“, sagte Ehingens Teammanager Nico Drmota, sichtlich mit den Nerven am Ende. Nicht nur, dass jetzt wohl zu einem Ersatzspieltermin unter der Woche kommt, der allen Beteiligten missfällt. Auch rein praktisch war das gestern Abend bitter: Der Hallenabbau funktioniert nur mit Strom. Zum anderen mussten alle Tübinger Fans am Eingang anstehen, um sich ihre Karten zurückerstatten zu lassen. „Bei einem Wiederholungsspiel gibt es freien Eintritt“, versicherte Drmota. Die Liga teilt so rasch es geht mit, wann das Duell des ersten Spieltags wiederholt wird.