Basketball Steeples: Ultimativer Härtetest gegen Karlsruhe

Ehingen / Helen Weible

Sie sind zwar Tabellennachbarn, aber die Gäste kommen mit acht Siegen im Rücken in die Ehinger JVG-Halle. Am Sonntag ab 17 Uhr können sich die Zweitliga-Basketballer des Team Ehingen Urspring als Löwen-Dompteure beweisen. Denn die Karlsruher Lions sind derzeit einfach nicht zu bändigen.

Immerhin drei Siege in Folge weisen auch die Steeples auf, zuletzt der 88:67-Auswärtserfolg in Nürnberg. In diesem Jahr sind sie noch ungeschlagen. Aber jetzt folgt mit dem Spiel gegen das Löwenrudel der ultimative Härtetest. Das Team Ehingen Urspring muss sich einmal mehr als funktionierende Einheit beweisen.

Tim Hasbargen, der sich nunmehr als Teamleader und Sprachrohr der Mannschaft entpuppt hat, bestätigte dies in seiner Ansprache nach dem Sponsorentraining ausdrücklich. Die Ehinger Mannschaft besticht durch konstante Harmonie auf und neben dem Feld und einen unbändigen Ehrgeiz, sich stetig zu verbessern. Trainer Domenik Reinboth findet ein Team vor, dass sich gegenseitig pusht und hilft, wenn einer mal einen nicht so dollen Tag erwischt.

Dem gegenüber steht ein enorm athletisches Team, das mit dem französischen Aufbauspieler Carl Embo fünf bärenstarke, internationale Akteure besitzt. Neben Spielmacher Kahron Ross, Flügelspieler Orlando Parker und Center Cyrus Tate gehört auch der Topscorer der vergangenen Saison und Ex-Steeple Davonte Lacy zu den Amerikanern.

Als Verteidiger gefragt

„Ich hab hier eine tolle Zeit in Karlsruhe. Ich nehme bei den Lions eine Leaderrolle ein, aber muss nicht so viel punkten wie vergangene Saison, weil wir lauter gute Schützen haben. Aber dafür muss ich mich defensiv mehr anstrengen“, sagt Lacy. Dass es so gut läuft, begründet die Allzweckwaffe aus den Nordwest-Staaten damit, dass „jeder seine Stärke gefunden hat und so das gesamte Team besser macht“. Gleichzeitig gönnt er seinem Ex-Team den Erfolg von ganzem Herzen. „Ich verfolge die Ehinger Spiele und sie legen echt eine hervorragende Saison hin. Die Fans und das ganze Umfeld haben es auch verdient, denn sie gehören zu den besten Unterstützern, die die Liga zu bieten hat“, spricht Lacy ein nachträgliches Lob an die Ehinger Anhänger aus.

Die erste Begegnung mit Karlsruhe am vierten Spieltag hat Ehingen mit 85:91 verloren. Die damals noch von Michael Mai trainierte Mannschaft hatte zuvor einen 0:3-Fehlstart hingelegt. Auch sonst holperte es mächtig beim Vorjahres-Halbfinalisten in dieser Saison. Nach der miesen 2:7-Bilanz kam Ivan Rudez als neuer Coach im November. Jetzt haben die Fächerstädter eindrucksvoll bewiesen, dass mit ihnen in den Playoffs wohl erneut zu rechnen ist. Aber auch Ehingen will nicht nachlassen. Fies, denn eine Serie wird am Sonntag definitiv reißen.