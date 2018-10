Basketball 2. Bundesliga ProA Steeples zünden zu spät den Turbo

Next

Ehingens Tanner Leissner gibt hier alles gegen Rostocks Tim Alte. Doch trotz einer beherzten Aufholjagd sollte es am Ende nicht zum umjubelten Heimsieg reichen. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Helen Weible

Das Team Ehingen Urspring bäumt sich nach hohem Rückstand gegen die Seawolves Rostock noch einmal mächtig auf, verpasst den ersten ProA-Sieg mit 77:80 jedoch noch knapp.

Der erste Krimi der noch jungen Basketball ProA-Saison wurde gestern in der Halle beim Vanotti-Gymnasium geschrieben. Das Team Ehingen Urspring lag fast aussichtlos über 20 Punkte gegen die Rostock Seawolves zurück, um sich dann wieder bis zwei Minuten vor Schluss heranzukämpfen und bitter mit 77:80 zu verlieren.

„Die Jungs können es, sie arbeiten unter der Woche unglaublich viel, aber dann ist es umso verwunderlicher, warum sie es drei Viertel lang nicht umsetzen“, sagte Coach Domenik Reinboth etwas frustriert, nachdem er seinem Gegenüber Milan Skobalj zum Auswärtssieg gratulieren musste. Früh brüllte sich der Trainer der Steeples die Stimme heiser. Denn nach zweieinhalb Minuten führten die Gäste 7:0 und bei den Hausherren lief einfach gar nichts zusammen. „Wacht doch auf“, rief Reinboth sauer. Für Kevin Yebo, der mit Daniel Monteroso, Gianni Otto, Tanner Leissner und Seger Bonifant in der Startfünf gestanden hatte, kam Dominique Uhl. Und der erzielte prompt die erlösenden, ersten Ehinger Punkte (2:7).

Dann liefen die Steeples stetig hinterher, anstatt selbst die Initiative zu ergreifen. Rostock kam über den 23-jährigen Tom Alte – 2015 im Trikot von Ratiopharm Ulm – welcher blockte und dunkte. Nach fünf Minuten hatte Ehingen gerade einmal vier Zähler markiert (4:11). Während die Seewölfe beliebig offensiv abschlossen, – auch weil nicht aggressiv genug gestört – wollten bei den Kirchtürmen keine Körbe fallen, schon gar nicht die Dreier. Im ersten Durchgang fiel aus sechs Versuchen aus der Distanz kein einziger. So ging es mit 13:20 ins zweite Viertel und eine wirkliche Verbesserung der Leistung war auch hier nicht erkennbar. Selten sah man eine schön herausgespielte Kombination wie die von Kevin Yebo auf den korblegenden Tim Hasbargen. Zählbares gab’s eher von der Freiwurflinie – immerhin wurde hier kein Punkt ausgelassen! Nach einer Viertelstunde schoss Seger Bonifant dann endlich den ersten Ehinger Dreier (24:31). Doch zuvor waren die Norddeutschen schon auf zehn Punkte weggezogen.

Die lief gegen Ehingen

Bis zur Halbzeitpause gab es dann intensive Kämpfe in der Zone und viele Angriffswechsel. Die Führung blieb aber bei den Gästen, die stets den Zugriff zum Spiel behielten. Mit zehn Punkten Rückstand ging es dann in die Kabine für das Team Ehingen Urspring. Trotz einer klaren Ansprache des Trainers ging auch nach der Pause kein erkennbarer Ruck durch die Mannschaft.

Mit 15:25 verlor Reinboths Fünf das dritte Viertel am deutlichsten und als der Rückstand immer weiter wuchs, hätten die meisten der 710 Zuschauer nicht mehr auf ein Comeback ihrer Mannschaft gewettet. 20 Punkte trennten die Teams beim 46:66 vor dem letzten Spielabschnitt. Wie würden sich die Ehinger nun weiter gegen diesen abgezockten Aufsteiger verhalten?

Die Antwort: Ebenso abgezockt. Gerade noch rechtzeitig fanden die Steeples ihre Turbozündung. Punkt um Punkt pirschten sie sich nun wieder heran. Der 9:0-Lauf vom 48:71 zum 57:71 war bereits beachtlich. Der 14:0-Lauf vom 57:75 zum 71:75 toppte noch einmal alles – und die Ehinger waren zurück im Spiel! Noch zwei Minuten zu spielen; es roch jetzt verlockend nach einem ersten Heimsieg. Leissner von der Freiwurflinie, zwei Mal hintereinander – der letzte will nicht hineinfliegen. Dann Hasbargen: Drei Punkte zum 77:79. Auszeit Ehingen. Noch knapp eine Minute. Den Rostocker Angriff noch einmal stark verteidigt. Jetzt bitte noch selbst punkten! Aber nein, Martin Bogdanov darf an die Freiwurflinie und trifft ein Mal zum 77:80. Das war es! Die Uhr lief gegen Ehingen. Vielleicht klappt es beim nächsten Heimspiel, am 20. Oktober gegen Heidelberg, mit dem ersten Sieg.

