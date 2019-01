Basketball Steeples verlieren in Tübingen

Tübingen / Helen Weible

Tanze Samba mit mir, tanze Samba die ganze Nacht – diese Liedzeile stammt von Dieter Thomas Kuhn. Der Tübinger Schlagersänger schaut sich auch häufiger mal Spiele der Tigers an. So saß er auch am Samstagabend unter den 2500 Zuschauern, als der BBL-Absteiger im Zweitliga-Derby unter Württembergern das Team Ehingen Urspring mit 94:87 besiegte. Die Tübinger Fans feierten wohl ihren Sieg bis in die Nacht hinein. Bei den rund 150 mitgereisten Ehinger Anhängern drückte dieses Ergebnis bei der Heimfahrt auf die Stimmung.

Was haben die Tübinger unter Neu-Trainer Georg Kämpf besser gemacht? Wo haperte es bei den Steeples? Die Antworten sind schnell gefunden. „94 Tübinger Punkte sind zu viel, wir haben zu schwach verteidigt, waren oft zu langsam oder unkonzentriert und haben selbst zu wenig getroffen“, fasste Ehingens Trainer Domenik Reinboth zusammen. Bei seinem Heimdebüt konnte sich Kämpf hingegen auf eine clevere Mannschaft verlassen, die trotz Foulproblemen die Nerven behielt und selbst ihren disqualifizierten Kapitän kompensierte. „Ich bin stolz auf eine konstante Leistung über 40 Minuten“, sagte Kämpf.

Effektivere Raubkatzen

Bereits in der 24. Minute hatte Tyler Laser sein viertes und fünftes Foul kassiert und konnte fortan nicht mehr eingreifen. Davor war der Aufbauspieler, der unter Kämpf verstärkt als Shooting Guard seinen Einsatz zeigte, eine wichtige Säule im Tübinger Angriff gewesen. Lasers Part übernahm dann erfolgreich der 26-jährige Besnik Bekteshi. Der hatte am Ende zusammen mit dem offensivgewaltigen Center Enosch Wolf 21 Punkte auf dem Konto. Auch Reed Timmer, mit 24 Punkten Tigers-Topscorer, wussten die Ehinger nicht wirklich zu kontrollieren. „Sie haben ihr Offensivtalent gezeigt. Für mich ist diese Niederlage kein Beinbruch“, betonte Reinboth, welche Kräfteverhältnisse ja eigentlich zwischen diesen Mannschaften herrschen.

Bei den Ehingern Akteuren fehlte es über weite Strecken an Intensität; Fehler summierten sich. Seltenheitswert besaßen die vier Ballverluste, die sich Assistmeister RayShawn Simmons leistete. Auch vom Liga-König an den Brettern, Kevin Yebo (6 Punkte/13 Rebounds), war ungewöhnlich wenig zu sehen. Ihm boten sich kaum Möglichkeiten, über einen schnellen Fastbreak beim Gegner einen Korb zu landen. Die Tübinger nahmen ihn gut aus dem Spiel. Vier seiner sechs Zähler markierte er erst in der Schlussminute. Einzig Tanner Leissner (25 Punkte/10 Rebounds) und Scharfschütze Seger Bonifant (21) lieferten je ein solides Spiel ab.

Im ersten Viertel ließ Bonifant die Gästefans nach einem erfolgreichen Dreier jubeln. Über ein 7:7 erspielte sich Ehingen eine zwischenzeitliche 15:10-Führung, wobei acht Punkte auf Leissners Kappe gingen. Hätte sich Simmons keine Turnover geleistet, hätte es nach dem ersten Durchgang enger ausgesehen: Laser beendete diesen mit einem Buzzerbeater-Dreier zum 29:22.

Die folgenden fünf Minuten verliefen ausgeglichen. Dann brachte Reinboth Youngster Kevin Strangmeyer aufs Feld, der dem 2,15-Meter-Kerl Enosch Wolf nicht gewachsen war. Innerhalb von kürzester Zeit zog Tübingen auf eine Zehn-Punkte-Führung weg (44:34). Und mit einem solchen Abstand ging es in die zweite Hälfte. Die Tigers behielten zunächst die Nase vorn (62:57/25.), ließen Ehingen dann aber den Abstand verkürzen (67:66). Im letzten Abschnitt sah es nochmal gut aus, doch das Wurfpech wurden die Steeples nicht los. Darum war es schwer, das 80:67 aufzuholen. Dennoch: In den letzten zwei Minuten wären es sechs Punkte gewesen (87:81). Bekteshis Dreier zum 90:81 bedeutete letztlich die Entscheidung.