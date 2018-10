2. Basketball-Bundesliga ProA Steeples verlieren in Trier

Steeples verlieren in Trier

Trier / Helen Weible

Ihr spielerisches Potenzial angedeutet haben die Basketballer vom Team Ehingen Urspring bereits in einem Viertel gegen Tübingen. Gestern Abend gefiel die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth erneut. Wenn am Ende auch kein Sieg im zweiten Duell der neuen 2. Basketball-Bundesliga ProA­-Saison heraussprang. 75:66 (40:39) hieß es nach 40 intensiven Minuten bei den Gladiators Trier, ein Team, das sich groß die Playoffs auf die Fahnen geschrieben hat.

Ein Gegner, der deutlich tiefer und nominell stärker besetzt ist als Ehingen. Und dennoch: Der erfahrene Jermaine Bucknor scheiterte schon mal am gelenkigen Kevin Yebo und Neuzugang Dominique Uhl blockte schon mal einen Wurf von Johannes Joos. Letzterer war bester Punktesammler aufseiten der Rheinland-Pfälzer. Bei den Steeples punktete US-Akteur und Ex-Footballer Daniel Monteroso am meisten, dicht gefolgt von US-Spiel-Dirigent Ray Simmons, der auch als Passgeber überzeugte. Auch Tanner Leissner sei erwähnt, der mit zehn Rebounds und acht Punkten nur knapp am Double-Double vorbeischrammte.

Knackpunkt der Partie war sicherlich das erste Viertel, in dem die Gäste offensiv kaum stattfanden. Die 3027 zahlenden Zuschauern in der Arena Trier erlebten erst locker herausgespielte Punkte von den Gladiatoren. Der gelungene Dreier von Seger Bonifant gleich zu Beginn (3:3) blieb das einzige Highlight aus Ehinger Sicht. Ansonsten glänzten Joos – der Spieler der Woche – Simon Schmitz und Bucknor Aktion um Aktion. Neun Dreierversuche gingen bei den Steeples daneben, während die Hausherren mit einem 14:0-Lauf auf 21:5 wegzogen. Mit einer Trefferquote von nur 13 Prozent sahen die Gäste kein Land. Kevin Yebo brachte es nach der Partie auf den Punkt: „Wir hätten besser ins Spiel starten sollen. So war es ziemlich schwer.“

Denn diesen Rückstand musste das Team Ehingen Urspring erst wieder aufholen. Angeführt von Dan Montereso starteten die Steeples besser in den zweiten Durchgang und pirschten sich heran. Letztlich profitierten sie auch von vielen Fehlwürfen der Gastgeber. Nach fünf Minuten sah die Welt wieder anders aus: Simmons traf nach einem 11:0-Lauf aus der Distanz zum 26:24 (15.). Alles war wieder offen. Nur die Führung wollten die Gäste nicht mehr innehaben. Yebo glich für seine Farben beim 35:35 (18.) aus. Mit einem Punkt Differenz ging es in die Halbzeitpause.

Nach eineinhalb Minuten ohne Punkte ließen die Steeples die Gladiatoren wieder davonziehen und holten den Gegner trotz Reboundhoheit (31:26) auch nicht mehr ein. Mit 53:58 ging es ins Schlussviertel, das wild und gleichermaßen unglücklich für Ehingen begann. Erst gab es einen seltenen Kopfball-Korb für Trier, dann knickte Simmons ohne Einwirkung des Gegners um. Zwar kam er nach kurzer Behandlung wieder rein. Doch zu diesem heiklen Zeitpunkt in der Partie „hat uns das den Zahn gezogen“, resümierte Domenik Reinboth. Trotz frühem Pressing seiner Mannschaft kam Trier immer wieder zum Korberfolg. Als Bucknor krachend zum 69:63 eindunkte und Gianni Otto mit dem fünften Foul vom Feld musste, war das Spiel entschieden. „Wir haben es schon gut gemacht, aber in den nächsten Spielen wird man sehen, dass wir besser sind“, sagte Kevin Yebo.