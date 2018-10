Basketball Steeples verlieren auf Schalke

Oberhausen / Helen Weible

Zuletzt bestach das Team Ehingen Urspring durch seine Offensivqualitäten. Allen voran Seger Bonifant, welcher mit seinen 39 Punkten zum grandiosen 104:91-Heimsieg über Tübingen beigetragen hatte. Dies mal blieb bei ihm und auch bei vielen anderen Ehinger Akteuren diese Stärke auf der Strecke. Bonifant hatte bei 32 Minuten Einsatzzeit keinen einzigen Zähler markiert. Überhaupt brachten nur drei Spieler einen halbwegs guten Auftritt in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle hin.

Das waren Tanner Leissner (24 Punkte), RayShawn Simmons (11 Punkte/9 Assists) und einmal mehr Kevin Yebo (22 Punkte/7 Rebounds). „Wir haben das Spiel definitiv in der Offensive verloren. Erst in der zweiten Hälfte haben wir in unsere Plays gefunden und zwei Viertel gewonnen. Da wäre mehr drin gewesen“, sagte der Ehinger Coach Domenik Reinboth. Die Anreise sei nicht zu strapaziös gewesen, aber wenn die Dreier nicht fallen, dann wird es eben immer schwer.

Auffällig gleich zu Beginn war die Präsenz der Gastgeber am Korb. Hier hatten sie die Hoheit. Björn Rohwer, einst ein Ulmer Nachwuchsspieler, blockte gleich nach wenigen Sekunden Simmons beim Korbleger. Die ersten Zähler in der Fremde erzielte Kevin Yebo. Das war ironischerweise gleich ein Drei-Punkte-Wurf (4:3) und kein herausgespielter Layup. Denn die Schalker bewachten ihre Zone hartnäckig. Da gab es häufig kein Durchkommen. Die Revier-Basketballer hatten aber im Angriff auch etwas Ladehemmungen und verloren oftmals den Ball. In kleinen Schritten blieben sie aber stets in Führung. Mit 19:14 endete der erste Durchgang.

Mit schnellen erfolgreichen Offensivaktionen durch Gianni Otto und Tim Hasbargen verkürzten die Gäste auf 19:18. Dann streikte die Anzeige und Schalkes Coach Raphael Wilder nahm die erste Auszeit; eine lange Phase ohne Korberfolge schloss sich an. Nachdem die Gelsenkirchener auf 27:21 erhöht hatten, nahm Domenik Reinboth die erste Auszeit (16. Minute). Doch konnte er nicht auf seine Mannschaft einwirken. Der Abstand vergrößerte sich weiter.

Mit einem wenig zufriedenstellenden Neun-Punkte-Rückstand ging es für Ehingen in die Pause (36:27). Klar war: Man musste jetzt etwas treffen. Die Schalker überzeugten bis dato mit einer Zweier-Quote von 71 Prozent und holten 20 Defensivrebounds. Eine leichte Steigerung bei den erfolgreichen Würfen war im dritten Viertel zu erkennen. Yebo, Simmons und Hasbargen trugen sich in die Statistik ein. Beim 43:41 war Ehingen kurz davor, die Führung zu übernehmen. Es sollte aber noch bis zur 28. Minute dauern, ehe Leissner per Dreier die zwischenzweitliche 48:46-Führung holte. Tibor Taras hatte aber eine passende Antwort parat und ließ sich von den Zuschauern vor der Sirene bei seinem Dunking bejubeln. Wieder lagen die Steeples im Hintertreffen (48:53).

Mit dieser Situation in einer fremden Halle kam Reinboths Team nicht zurecht. Einzig Leissner fasste sich ein Herz und traf aus allen Lagen. Beim 9:0-Lauf Mitte des Schlussviertels vom 63:53 zum 63:62 war der 23-Jährige maßgeblich beteiligt. Zwei Minuten vor Ende schien alles wieder offen. Doch der hauchdünne 68:66-Vorsprung und die bessere Taktik in den letzten Sekunden reichte den Gastgebern, um ihr Revier zu verteidigen.