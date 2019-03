Das Team Ehingen Urspring trotzt der Verletzungsmisere und feiert gegen die Gladiators Trier einen überzeugenden 89:81-Sieg. Die Meisterrunde ist damit gebucht.

Die Steeples haben am Freitag ihr Außenseiter-Image ein für allemal abgeschüttelt. Mit einem absolut verdienten 89:81-Heimerfolg gegen Trier sicherte sich das Team Ehingen Urspring das Ticket für die Meisterrunde. Mit nur acht Mann leistete sich die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth nur ein schwaches Viertel, zeigte aber über 40 Minuten lang einen bärenstarken Kampfeswillen. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft“, sagte Reinboth nach dem Spiel.

Zuvor hatten seine Spieler sich in den Armen gelegen. Daniel Monteroso, Gianni Otto, Ray Simmons, Tanner Leissner und Kevin Yebo – alle mussten Autogramme geben und Selfies machen. Tim Hasbargen stand mit dicker Schiene und Krücken zusammen mit dem ebenfalls verletzten Seger Bonifant im Gemenge. Alle waren nach diesem Basketball-Fest in der JVG-Halle einfach nur glücklich und in Vorfreude auf eine Verlängerung der Saison.

Ehingen wollte den Sieg

Was war das für eine denkwürdige Spieleröffnung der Hausherren! Jermaine Bucknor, der ehemalige Bundesliga-Profi, verlor den Ball an Gianni Otto, welcher an Kevin Yebo passte, der einen Dunking landete – und was für einen krachenden. Den anschließenden Freiwurf versenkte Yebo ebenfalls und in der Halle war zu spüren, wohin es heute gehen sollte. Ehingen wollte diesen Sieg auf Biegen und Brechen, egal, ob mit drei Mann weniger im Kader.

Da war kein Ehinger Spieler, der nicht 110 Prozent gab. Daniel Monteroso schlenzte den Ball elegant in den Ring, Otto traf für drei und hatte seine Finger überall. Ein weiterer Steal durch Otto und Yebo vollendete den Spielzug erneut mit zwei Punkten. Blitzschnell stand es 10:5 für den Gastgeber (3.). Bitter, dass gerade dann die Anzeigen-Technik ausfiel. Das gab einen kleinen Dämpfer, Trier schloss auf 10:7 auf. Dann war wieder Ehingen am Drücker, schnappte sich das Spielgerät und schoss aus allen Lagen. Meister der Korbvorlagen, Ray Simmons, setzte sich nun in Szene und steuerte wichtige Punkte bei. Trier wusste den Gegner anfangs nur über Fouls zu stoppen. Nach sieben Minuten führten die Steeples bereits mit acht Punkten (21:13), eine Zeigerumdrehung vor der Viertelpause gar zehn Punkte (28:18).

55 Punkte zur Pause

Der Rückenwind hielt auch im zweiten Abschnitt an. Mit einem doppelten Dreier machten Monteroso und Yebo mit der Dauerbefeuerung weiter. Zudem verteidigte die Mannschaft grundsolide. So konservierte sie den Abstand von mindestens neun Punkten. Triers Till Gloger durfte zwei Mal an die Freiwurflinie, sonst taten sich die Gäste schwer in der Offensive. Trainer Christian Held war nicht zufrieden. Nach einer Viertelstunde rief er zur zweiten Besprechung an die Seitenlinie, hier stand es 42:31. Doch auch dann legte Ehingen mehr Energie und Wille an den Tag und traf richtige Entscheidungen. Beim 51:34 hatte sich Monteroso sagenhaft den Ball zurück erkämpft und athletisch abgeschlossen. Wieder ließ Held die Zeit stoppen. Aber auch nach einem zwischenzeitlichen 7:0-Run der Gäste sollte sich erst einmal nichts ändern. Bis zur Halbzeitsirene wahrten die Steeples ihren überraschend deutlichen Vorsprung (55:43).

Es kam, wie es kommen musste. So einseitig konnte dieses Duell gegen die Gladiatoren nicht weitergehen. Im dritten Viertel erzielten die Ehinger sechs Punkte und fanden dann eine ganze Weile nicht mehr statt. Trier glich durch einen zweistelligen Lauf aus (61:61), Ehingen fing sich aber in den letzten drei Minuten nochmal (67:61). Im Schlussviertel schien der Ehinger Korb wie vernagelt; Yebo und Monteroso gelangen traumhafte Blocks und mit einem engagierten Regisseur Simmons in der Offensive brannte letztlich nichts mehr an.

Das könnte dich auch interessieren:

Fußball FVH will sich im Derby revanchieren Der Kreisliga-A-Klassiker zwischen Alb und Hausen steigt am Wochenende. Öpfingen erwartet eine schwere Partie in Betzenweiler. Und Kirchen trifft auf Rißtissen.