Pro A Steeples überrennen Karlsruhe

Ehingen / Maurice Glienke

Mit den PS Karlsruhe Lions kam am gestrigen Abend ein Team nach Ehingen, das mit acht Siegen in Folge zuletzt beinahe unbezwingbar schien. Doch erneut schaffte es das Team Ehingen Urspring, einen starken Gegner in die Knie zu zwingen. Mit dem 93:72-Erfolg setzten die Steeples ein dickes Ausrufezeichen und schoben sich mit dem elften Sieg auf den fünften Tabellenplatz der 2. Basketball-Bundesliga Pro A vor.

Doch Trainer Domenik Reinboth will vom Thema Playoffs noch längst nichts wissen; er schaut immer noch ein wenig auf den Abstiegskampf. Doch in den vergangenen fünf Jahren reichte die derzeitige Ehinger Bilanz immer für den Klassenerhalt.

Den Gästen aus der Fächerstadt taten vor allem die beiden Ausfälle ihrer deutschen Spieler Maurice Pluskota und Roland Nyama weh. „Wir haben dadurch unsere Rotation verkürzen müssen und sie wirklich vermisst“, bestätigte der Karlsruher Coach Ivan Rudez.

In den ersten vier Minuten war die Partie noch ausgeglichen; die Gäste führten 10:9. Das war aber auch die letzte Führung der „Löwen“ im gesamten Spiel. Durch einen soliden 9:0-Lauf setzten sich die Steeples ab. Kapitän Seger Bonifant erlebte ein starkes Viertel mit zehn Punkten. Mit 25:15 endete der erste Durchgang und schon da konnte man erkennen, die Steeples drücken dem Spiel auf beiden Seiten des Feldes ihren Stempel auf.

Zu Beginn des zweiten Viertels dauerte es mehr als drei Minuten bis das Ehinger Team seine ersten Punkte erzielte. Erst dann traf Tanner Leissner zum 27:17. Weil aber auch die Karlsruher dies nicht nutzen konnten, blieb es beim knappen Spielstand.

Deutlicher als die zehn Punkte wurde der Vorsprung aber nicht. Auch wenn die Defensive gut stand, es haperte im Angriff. Erst zwei Minuten vor der Pause erhöhte Bonifant mit vier schnellen Punkten auf 42:28. Gäste-Coach Rudez hatte davon genug gesehen und hielt in seiner Auszeit eine Wutrede, wie es die Fans in der JVG-Halle bisher wohl nie erlebt hatten. „Wir haben konstant gut gespielt und uns dafür belohnt“, lobte dagegen Ehingens Trainer Reinboth.

Im dritten Viertel wurde der Vorsprung immer weiter vergrößert. In der Defensive wurde hart gearbeitet und sich in der Offensive belohnt. Wie fast immer lief der Ball gut durch die Reihen und die freien Spieler wurden gefunden. Mit Punkten von Kevin Yebo zum 67:47 waren es erstmals 20 Punkte Differenz.

Auf Ehinger Seite war Dan Monteroso zur Stelle und erzielte fünf Punkte in Folge zur mit 78:54 höchsten Führung des Spiels. In den letzten Minuten ließ Kevin Yebo seine Gegenspieler ein ums andere Mal stehen.

Die letzten beiden Minuten gehörten ganz den jungen NBBL-Spielern wie Kevin Strangmeyer, Lucas Loth und Franklyn Aunitz. Dazu kam der erst 16-Jährige Tim Martinez, der in seinem ersten Einsatz gleich zwei Punkte erzielte.

Am kommenden Samstag müssen die Steeples zum Derby nach Tübingen. Beginn in der Paul-Horn-Arena ist um 20 Uhr.