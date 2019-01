Basketball Steeples sind vor Tübingen-Derby gewarnt

Tübingen/Ehingen / Helen Weible

Auf dieses Derby freuen sich die Fans besonders. Gut 60 machen sich heute auf den Weg. In der Tübinger Paul-Horn-Arena herrscht einfach Bundesliga-Flair. In dieser Halle lieferten sich die Tigers Tübingen etliche Bundesliga-Schlachten. Diese Saison aber müssen sich die Raubkatzen auf ProA-Niveau durchbeißen – und tun sich bislang als Tabellen-13. mit sieben Siegen schwer.

Anders das Team Ehingen Urspring, das heute Abend ab 20 Uhr (Stream auf airtango.live) den zwölften Saisonsieg feiern möchte. Die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth überrascht das Umfeld, die finanzstärkeren ProA-Konkurrenten, übertrifft sich selbst. Der 93:72-Sieg vor Wochenfrist gegen die Lions Karlsruhe war eine Machtdemonstration. Die Steeples kriegen dabei sogar den Spagat hin, ein Spiel nach eigenem Gusto zu gestalten und gleichzeitig die Nachwuchsspieler zu integrieren. Der Sieg gegen die Löwen war der vierte in Folge, besser sind momentan nur die Rostock Seawolves mit fünf Siegen in Serie, die auf Platz drei der Tabelle stehen.

Tübinger Problemchen

Der Derbygegner versucht indes, in der zweiten Hälfte der Haupt­runde noch die Kurve zu kriegen. „Wir sind gewarnt. Das wird kein Zuckerschlecken. Sie werden sich mit allem wehren, was ihnen zur Verfügung steht“, sagt Steeples-Trainer Domenik Reinboth. Mit Georg „Schorsch“ Kämpf holte man einen altbewährten Trainer-Guru, der die Saison nach dem BBL-Abstieg noch einmal retten soll. Zu einem Sieg konnte der 62-jährige Bayreuther sein Team aber noch nicht führen. Tübingen verlor zuletzt in Heidelberg mit 73:88. Zu Hause gegen Ehingen, das im Hinspiel mit 104:91 triumphiert hatte, wird Kämpf sich etwas einfallen lassen. „Mit unserem neuen Trainer arbeiten wir weiterhin an neuen Grundprinzipien im Angriff und in der Verteidigung. Wir wollen als Mannschaft gegen Ehingen unbedingt einen großen Schritt nach vorne machen”, sagt Tigers-Leistungsträger Reed Timmer und hofft, dass sich sein Team schnell findet.

Wechsel-Spielchen

Bezeichnend für die unbefriedigende Gesamtsituation des Traditionsvereins ist auch die jüngste Auflösung des Tryout-Vertrags von Brian Harper. Der US-Centerspieler hatte der Mannschaft nicht helfen können. Jetzt tickt die Uhr bis zur Wechselfrist am 31. Januar. Bis dahin sollten die Tigers einen Ersatz auf der großen Position neben Robertas Grabauskas und Enosch Wolf gefunden haben. Ansonsten steht und fällt die Performance der Tübinger mit dem Spielmacher Tyler Laser und dem Distanzschützen Reed Timmer.

Personelle Unruhen kennen die Ehinger nicht. Der Kader ist unverändert geblieben. Seger Bonifant, Kevin Yebo, Tanner Leissner, RayShawn Simmons und Tim Hasbargen ergänzen sich beim Punkten und Verteidigen. Wenn der eine mal weniger abliefert, macht der andere das Defizit wett. Anzunehmen ist, dass Tübingen besonders Bonifant im Auge behalten wird. Der Dreierspezialist hatte im Hinspiel mit 39 Punkten einen Sahnetag erwischt. Sicherlich herumgesprochen hat sich auch die Reboundstärke und Athletik von Kevin Yebo. Spannend wird sein, inwiefern die Tübinger den 22-Jährigen stoppen können.

Auf Einzelleistungen wird es aber nicht ankommen. Das Teamwork wird über Erfolg oder Niederlage entscheiden. Und da ist Ehingen mit 23,1 Assists pro Spiel Spitzenreiter der Liga. Ein Sieg in der Bundesliga erprobten Halle würde dem ProA-Überflieger besonders gut stehen.