Basketball Steeples siegen und springen auf Platz vier

Ehingen / Maurice Glienke

Alles andere als leicht gemacht haben es die Uni Baskets Paderborn dem Team Ehingen Urspring im Heimspiel. Dennoch behielten die Steeples mit 96:85 die Nase vorne. Die physische Spielweise der Gäste machte der Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth über die gesamte Partie hinweg zu schaffen. „Jeder Gegner versucht jetzt natürlich sein Mittel gegen uns zu finden. Es bleibt ein Lernprozess für unsere junge Mannschaft dagegen anzukommen“, erklärte der Ehinger Trainer. An den 23 Ballverlusten gestern, die deutlich zu viel sind, machte sich das dann auch deutlich bemerkbar.

Dennoch war der Heimerfolg gegen das Team aus Ostwestfalen enorm wichtig im Kampf um die Playoffs. Durch die Niederlage der Academics Heidelberg, bei denen die Ehinger am kommenden Samstag zu Gast sind, sprangen sie auf den vierten Platz der Tabelle. Beim 14. Sieg in dieser Spielzeit kämpften die Steeples sich trotz guter Phasen der Gäste immer wieder zurück und hatten beinahe auf alles eine Antwort.

Schlüssel zum Erfolg

Ein Schlüssel zum Erfolg war es, die starken Distanzwerfer aus Paderborn nicht in ihren Rhythmus kommen zu lassen. Mit nur sechs getroffenen Dreipunktewürfen blieben sie recht blass von dort. Das Team Ehingen Urspring kam am frühen gestrigen Abend gut ins Spiel und führte schnell mit 11:8. Doch dann zogen die Paderborner mit einem 7:0-Lauf kurzzeitig davon. Schon bis dahin, nach vier Minuten, hatten die Steeples sechs Ballverluste zu verzeichnen. Dann jedoch übernahmen Kapitän Seger Bonifant und Dan Monteroso Verantwortung, wodurch Ehingen wieder mit 21:18 führte.

Auch im zweiten Viertel häuften sich die Ballverluste, die Punkte blieben aber trotzdem nicht aus. Auf beiden Seiten wurde schnell gespielt und meist getroffen. Zum 35:27 dunkte Dominique Uhl den Ball kräftig durch den Korb – Paderborns Trainer Uli Naechster rief sein Team zur Auszeit zusammen. Das war aufgewacht und traf erstmals aus der Distanz. RayShawn Simmons und Kevin Yebo ließen aber keine Zweifel aufkommen und punkteten für die Ehinger zum 47:39.

Den besseren Start aus der Halbzeitpause erwischten die Steeples und führten mit 54:45. Die Gäste versuchten zwar mit verschiedenen Verteidigungsvarianten für Verwirrung zu sorgen, das klappte aber nur selten. Zum 58:47, der erstmals zweistelligen Führung, traf Tanner Leissner. Diese Punkte erzürnten Paderborns Trainer Uli Naechster so sehr, dass er wutentbrannt in Richtung Kampfgericht stürmte und dafür ein technisches Foul erhielt. Fortan übernahm Assistenztrainer Claus Reinsberger das Kommando, plötzlich wurden die Uni Baskets durch diese beinahe einmalige Aktion ihres Trainers stärker. Durch gute Defensivarbeit setzten sich die Jungs von Domenik Reinboth dennoch wieder ab. Kurz vor dem Ende des dritten Viertels gelang Gianni Otto mit einem Dreipunktewurf das 70:55 und damit die höchste Führung der gesamten Partie.

Raunen in der Halle

In den Schlussabschnitt kamen die Paderborner mit einem 7:0-Lauf, selbst eine Ehinger Auszeit half nichts dagegen. Mittlerweile war die Anzahl der Ballverluste auf 20 angewachsen und immer öfter ging ein Raunen durch die JVG-Halle. „Es war keinerlei Überheblichkeit, aber wir sind in dieser Phase etwas eingebrochen.“ Nach dem Distanztreffer der Gäste zum 73:67 folgte die nächste Auszeit und die Ehinger berappelten sich. Vor allem die folgenden Einwechslungen von Tim Hasbargen und Tanner Leissner zahlten sich für die Gastgeber aus. Beide erzielten in den letzten neun Spielminuten jeweils zehn Punkte und übernahmen die Verantwortung im Angriff und von der Freiwurflinie. Doch noch immer will Trainer Domenik Reinboth nicht von den Playoffs sprechen.