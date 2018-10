Basketball 2. Bundesliga ProA Steeples müssen ihre Chance dieses Mal nutzen

Ehingen / Helen Weible

Für die ProA-Basketballer vom Team Ehingen Urspring geht es ab heute Schlag auf Schlag. Innerhalb von acht Tagen absolvieren sie drei Partien. Heute Abend kommt Heidelberg mit Ex-Steeple Sebastian Schmitt in die JVG-Halle (Sprungball 19 Uhr). Am Mittwoch wird das abgebrochene Derby gegen Tübingen wiederholt und am Sonntag in einer Woche spielen die Ehinger erstmals auf Schalke.

Nach drei Partien steht die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth noch ohne Zweitliga-Punkte da. Und das, obwohl das Team besser harmoniert als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Die Steeples haben bislang keine schlechten Leistungen abgeliefert und ihre Duelle nur knapp verloren. „Karlsruhe und Trier sind heimstarke Mannschaften. Wir haben uns im Vergleich zu anderen Teams gut präsentiert“, meint Reinboth. Nur eben die Konstanz über vier Viertel hinweg, die vermisst der Coach noch. „Die schlechten Phasen sollten wir uns nicht mehr leisten.“

Bei der jüngsten 85:91-Niederlage bei den Lions Karlsruhe traten vor allem zwei Faktoren in den Vordergrund: Die 15 Ballverluste, die dem Gegner jeweils ein „Vier-Punkte-Spiel“ ermöglichten und die zugelassenen Offensivrebounds. „Die taten uns besonders weh“, meint Reinboth zu den verpassten Korbabprallern am eigenen Korb.

In diesen beiden Bereichen muss es daheim gegen Heidelberg besser laufen. Bei den Turnover gehe es ja schon in die richtige Richtung. „Bei den Rebounds ist es vor allem eine Willenssache und eine Frage der Konzentration“, sagt der 35-jährige Kommandogeber. Man müsse mental schneller schalten und über 40 Minuten konzentriert bleiben. Die Ballverluste bei Pässen lassen sich nur dadurch reduzieren, dass man aus den Begegnungen dazu lernt und zu mehr Sicherheit im eigenen Spiel gelangt.

Unter seinen Möglichkeiten und den eigenen Ansprüchen geblieben ist bislang auch Konkurrent Heidelberg. Das 61:70 zuletzt gegen Baunach war die zweite Saisonniederlage. Nur gegen Paderborn gelang der Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic ein Erfolg. „Irgendwann wird der Punkt kommen, wo sie etwas ändern müssen. Ich hoffe, dass es gegen uns weiter im Getriebe hagt“, sagt Reinboth über eine Mannschaft, die sich zwar richtig verstärkt hat, aber noch nicht als Ganzes funktioniert. Zum höchst stabilen Topakteur Shyron Ely gesellte sich nach einer Saison Abstinenz Big Man Philipp Heyden. Auch die beiden Flügel Marc Liyanage und Dan Oppland stehen für Erfahrenheit und Durchschlagskraft. Außerdem holten sie Sebastian Schmitt als sogenannten Backup-Point Guard dazu. Auf dem Papier ein bärenstarkes Ensemble, das aber eben noch nicht auf Touren gekommen ist. Ehingen, das heute Abend auch die Doppellizenzler von der Bank holen kann, setzt auf den Heimvorteil und darauf, noch einen Schritt nach vorne zu machen: „Mit einer konstanten Offensive können wir das Spiel gewinnen“, so Reinboth. Da wird ihm keiner widersprechen.