Basketball ProA Steeples hungrig auf mehr

Oberhausen/Ehingen / Helen Weible

Die Englischen Wochen setzen sich für die Basketballer vom Team Ehingen Urspring am Sonntag (18 Uhr) mit dem Spiel gegen Schalke 04 in der Willy-Jürissen-Halle in Oberhausen fort. Und was könnte es Schöneres geben, als den dritten in Sieg innerhalb einer Woche zu feiern? Den Spielern macht die enge Taktung der Ligaspiele jedenfalls nichts aus. „Lieber spielen wir gegen andere, als ein hartes Training zu absolvieren“, sagte Seger Bonifant nach seiner Dreier-Gala und 39 Punkten beim Tübingen-Heimsieg. Auch RayShawn Simmons nahm einen Blick auf die Statistik und nickte zufrieden. Dem US-Aufbauspieler waren gegen die Tigers 14 Assists gelungen – so macht Basketball Spaß!

Auch Trainer Domenik Reinboth fand beim 104:91-Erfolg gegen Tübingen kaum ein Haar in der Suppe. Schließlich hatten seine Mannen das umgesetzt, was es umzusetzen galt, nämlich den Gegner unter seinem Punkte-Schnitt zu halten. Dennoch gewährten die Steeples dem Gegner ab und zu zu einfache Korberfolge. „Wenn wir die Leistung des letzten Viertels fortsetzen, dann können wir auch Schalke schlagen“, meint Reinboth. Das Schlussviertel ging mit 23:16 an Ehingen – die beste Verteidigungsleistung des ganzen Spiels.

Der einzige Faktor, der die siegeshungrigen Ehinger Spielern jetzt müde machen könnte, ist die längere Auswärtsfahrt von sechs Stunden. „Das ist das blödeste“, so Reinboth. Ansonsten geht er und auch sein Gegenüber Raphael Wilder davon aus, dass Ehingen auch in der Fremde zu Hochform aufläuft. „Ehingen hat in den vergangenen Tagen durch zwei dominante Siege gegen starke Gegner eine ordentliche Portion Selbstvertrauen getankt. Sie kommen mit gehörigem Rückenwind zu uns“, sagt Wilder, der einen alten Bekannten wiedersieht. Domenik Reinboth und der 30 Jahre ältere Trainerfuchs schätzen und kennen sich aus früheren Zeiten, als Reinboths Bruder unter dessen Fittichen trainiert hat. Schon häufiger standen die beiden zusammen in der Halle.

Wilder, der mit dem FC Schalke 04 dank des Verzichts der Baskets Elchingen in die ProA nachgerückt war, weiß, wie er eine Mannschaft einstellen kann. Momentan ist das aufgrund des Verletzungspechs bei Schalke gar nicht so einfach. Die Gelsenkirchener erlebten in dieser Saison bislang ein Auf und Ab. Nach einem fulminanten 89:52-Sieg gegen die Artland Dragons setzte es zuletzt gegen Phoenix Hagen eine herbe 77:112-Pleite. „Das Spiel war für uns bereits nach den ersten drei Minuten verloren, denn der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, musste Wilder eingestehen.

Guard Lars Wendt zog sich in Hagen einen doppelten Bänderriss zu und macht die ohnehin dünne Bank im Aufbau noch kleiner. Denn US-Guard Shawn Gulley gehört zu den Langzeitverletzten. Die Flügel Brandon Parrish und Niclas Sperber, die auch etwas abbekommen haben, „können voraussichtlich wieder spielen“, erklärte Schalke-Abteilungsleiter Tobias Steinert. Eventuell kehrt der mit einem Bänderriss ausgefallene Thomas Szewczyk in den Kader zurück.

Den Steeples wird egal sein, wer ihnen am Sonntag (Stream ab 17.45 Uhr auf airtango.de) im Revier gegenüber steht. Die Zeit ist reif für den ersten Auswärtscoup.