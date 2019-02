Basketball Steeples frustriert nach knapper Niederlage

Heidelberg / Helen Weible

Man kann sich denken, wie sich die Ehinger Basketballer auf der Heimreise vom Württemberg-Derby gefühlt haben. 81:85 stand da am Ende. Nur mit vier Punkten haben sie in Heidelberg verloren. Das nagt am Stolz des bis dato erfolgsverwöhnten Team Ehingen Urspring, das jetzt die Plätze in der ProA-Tabelle mit dem gestrigen Gastgeber Academics Heidelberg tauscht. Heidelberg ist jetzt Vierter, Ehingen Fünfter. „Es ist enttäuschend für die Jungs, weil sie eine gute Leistung gezeigt haben und mehr drin gewesen wäre“, sagt Ehingens Trainer Domenik Reinboth. „Dennoch ist es ein Rückschlag, den man verdauen kann und muss, denn uns steht ein harter Doppelspieltag bevor.“

Die Heidelberger, die den direkten Vergleich mit den Steeples verloren haben (92:79), erwartet ein ähnliches Programm im Schlusspurt der Hauptrunde. Aber da geht es wohl nicht so kontrastreich zu wie bei Ehingen: Am Freitagabend kommt Schlusslicht Baunach, am Sonntag muss es zum Spitzenreiter Chemnitz.

Viele Körbe, viele Turnover

Im Prinzip ist der Spielverlauf in der Halle am Olympiastützpunkt schnell erzählt. Das Team Ehingen Urspring, mit neun Spielern angereist, riss die Partie nach drei Minuten an sich und sorgte bei den lautstarken Fans des „Green Inferno“ für viel Stimmung. Auf Jaleen Smiths Dreier hatte Ehingens Scharfschütze Seger Bonifant die passende Antwort zum 5:5. Dann legte er mit den Teamkollegen Kevin Yebo, Tanner Leissner und RayShawn Simmons kontinuierlich nach und beim 14:20 rief Heidelbergs Trainer Branislav Ignjatovic zur Besprechung (9. Minute). Die Offensive der Gäste lief wie geschmiert, bei den Hausherren knarzte es schwer im Gebälk; sie litten auch unter reichlich Wurfpech.

Sehr ausgeglichen dann der zweite Abschnitt (21:21), der gefühlt aber ans Team Ehingen ging. Die Steeples blieben in Front und ließen sich auch defensiv nicht unterkriegen, wobei zu häufig der Ball an den Gegner verloren ging (zehn Turnover bis zur Halbzeit). Nur: Shyron Ely und Co. machten zunächst zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde kamen sie auf 30:31 heran, doch dank eines beharrlich arbeitenden Kevin Yebo (22 Punkte waren es am Ende) erspielte sich das Gästeteam wieder einen Vorteil: 32:41 hieß es für Ehingen nach 18 Minuten. Bei einer Trefferquote von 75 Prozent aus dem Zweierbereich konnte Ehingen nur als führende Mannschaft in die Pause gehen (39:43).

Auf Bonifant hatten sie es anscheinend abgesehen. Der war im zweiten Viertel umgeknickt und musste gleich noch der Halbzeitpause sein drittes Foul hinnehmen. Machte aber nichts, denn auch Dan Oppland war angezählt. Er kassierte sogar ein Technisches. Am Ende ein Nachteil, bestätigte Reinboth. Denn für Oppland spielte nun Eric Palm auf der Position vier und „tat uns weh“. Ehingen konnte sich nie richtig absetzen (53:61, 58:61, 61:66), Heidelberg blieb immer dran. Und dann schlug in der 35. Minute die Stunde des Eric Palm. Der zimmerte zwei Dreier zum 73:73-Ausgleich in die Reusen und bereite den Weg für die Crunchtime, in der fortan die Heimmannschaft führte und den knappen Vorsprung nicht mehr hergab.