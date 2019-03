Basketball Steeples fahren zehnten Heimsieg ein

Ehingen / Maurice Glienke

Es war die erwartet schwere Partie für das Team Ehingen Urspring im Heimspiel gegen die Baunach Young Pikes. Das lag vor allem am Trainerwechsel des Tabellenletzten, bei dem nun Mario Dugandzic an der Seitenlinie steht. Aber auch ihm blieb am Ende nichts anderes übrig, als den Ehingern zu gratulieren. Durch ihren 88:71-Heimsieg bleiben die Steeples weiter im Playoff-Rennen und sicherten sich den zehnten Erfolg in eigener Halle.

Schon zu Beginn zeigte sich, dass die junge Truppe aus Oberfranken trotz ihrer Tabellensituation nicht zu unterschätzen ist. Vor allem die beiden Topscorer Adam Pechacek und Kristian Kullamäe bereiteten der Ehinger Defensive einige Probleme. Durch einen 7:0-Lauf waren die Gäste kurzzeitig mit 14:11 vorn. Aber zum Ende des Viertels traf Seger Bonifant einen Dreipunktewurf mit Foul und drehte die Partie wieder zur eigenen 21:19-Führung um. Obwohl die Baunacher nicht nachließen, hatte die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth immer eine Antwort. So gelangen Dan Monteroso fünf Punkte in Folge; er arbeitete mit großer Energie und war nach der Partie sichtlich müde. Bis zur Halbzeit war der Punktestand zum 43:37 angewachsen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit defensiv einige Probleme, haben die dann aber nach und nach besser in den Griff bekommen“, erklärte Reinboth.

Der Start aus der Pause gelang gut. Auch weil unter dem Korb mit Tanner Leissner und Kevin Yebo jetzt auch gepunktet wurde. Yebo traf beim 50:39 erstmals zweistellig in Führung. Ins Rollen kamen die jungen Spieler der Gäste nur noch selten und meist durch Einzelaktionen. Die Defensive der Steeples stand nun besser und offensiv wurde spektakulär gespielt. Zum 54:44 traf Yebo per krachendem Alley-Oop Dunking. Mit einer 64:57-Führung ging es in die letzten zehn Minuten. Dort waren es dann die meist im Schatten der anderen stehenden Monteroso und Gianni Otto, der mit acht Punkten in Serie den Bann der Gäste brach (74:61). Der Dreier von Seger Bonifant zum 77:63 setzte dann noch einen drauf.

Nun geht es schon morgen zu den Chemnitz Niners. Die Sachsen haben eine physisch und athletisch starke Mannschaft, die nicht ohne Grund ganz oben in der Tabelle steht. „Wir sind bereit für Sonntag und wollen den Favoriten ärgern“, erklärte Domenik Reinboth. Ein Beispiel nehmen können sich die Ehinger an den Nürnberg Falcons von Trainer Ralph Junge, die in Chemnitz mit 97:95 überraschend gewannen.