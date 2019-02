Basketball Steeples erwarten Paderborn

Ehingen / Helen Weible

Das Hinspiel in Paderborn Anfang Dezember zählte zu den Machtdemonstrationen der Ehinger Basketballer in dieser Saison. Die Partie in der Maspernhölle wurde von den Uni Baskets fast 40 Minuten lang dominiert. Doch die Mannschaft von Domenik Reinboth steckte einfach nicht auf und ließ das Spiel in die Verlängerung gehen. Mit kollektiver Willenskraft entschieden die Steeples dieses Auswärtsspiel nach zweimaliger Overtime noch mit 113:100 und schoben sich dank des siebten Saisonsiegs auf Rang vier der ProA-Tabelle.

Im Prinzip hat sich bis zum heutigen Tage an der Durchschlagskraft und Charakterstärke der Steeples nichts geändert. Das Team Ehingen Urspring spielt einen Basketball zum Zungeschnalzen und wenn in der heimischen JVG-Halle die Sirene ertönt, dann kann man davon ausgehen, dass die Hausherren das Spiel zu rund 73 Prozent gewinnen. Denn in acht von elf Spielen gingen sie als Sieger vom Parkett. Warum also nicht auch am morgigen Sonntag um 17 Uhr?

Vielleicht, weil die Gegner nicht vor Respekt erstarren, sondern alles probieren, um die Ehinger zu knacken? Wichtig wird sein, was am Brett und an der Drei-Punkte-Linie passiert. „Wir müssen die Offensiv-Rebounds kontrollieren und auch die Dreier im Auge behalten“, sagte Trainer Domenik Reinboth. Nicht, weil die Paderborner konstante Gefahr aus der Distanz ausstrahlen, sondern weil sie ihre wenigen Versuche ziemlich gut treffen. Einer, der bereits im Hinspiel damit hervorstach, war Connor Woods. Während Leistungsträger Joseph Benzinger wegen eines Kreuzbandrisses fehlt, hat inzwischen der erst 23-jährige Darnell Foreman voll im Team eingeschlagen. Der nur 1,85 m große US-Guard kann nicht nur punkten, sondern spielt auch sehr mannschaftsdienlich. Zuletzt markierte er 27 Punkte und gab zwölf Korbvorlagen.

Eigentlich sind die Paderborner für ihre laxe Verteidigung bekannt – nur Baunach und Tübingen lassen mehr Punkte zu. Doch beim 93:90-Sieg in Trier vor Wochenfrist muss man ihnen eine bärenstarke Leistung hinten und vorne attestieren. Reinboth lässt sich aber nicht über die Maßen von diesem Auftritt beeindrucken. Er sagt: „Wenn wir den Ball gut bewegen, dann sind wir immer gefährlich. Wir dürfen den Gegner vor allem nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Für jeden Konkurrenten aus den unteren Tabellenregionen stellen die Ehinger eine Herausforderung dar. Und wenn Paderborn, aktuell nur Dreizehnter mit neun Siegen (Ehingen: 13/9), noch bei den Playoffs mitmischen will, dann sollten sie dieses Duell gewinnen. Vorbildlich: Die Mannschaft reist bereits samstags an, um sich zu akklimatisieren.

Man darf gespannt sein, was sich Uni Baskets-Trainer Uli Naechster für die Partie ausgedacht hat. Er bauchpinselt die Steeples, wenn er sagt: „Für mich ist Ehingen die Mannschaft, die auch am besten als Mannschaft funktioniert. Bislang spielen sie eine fast perfekte Saison“, wird er im Westfalen-Blatt zitiert. Dieses Lob darf stolz machen, aber nicht zu selbstsicher.