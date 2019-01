Basketball Stark zurück aus der Winter-Pause

Stuttgart/München / Helen Weible

Stark, was die Oberliga-Basketballer am Samstag bei PKF Titans Stuttgart leisteten. Mit einem Rumpfkader von sieben Spielern trat die von Krists Plendiskis betreute Mannschaft in der Hauptstadt an und behielt mit 74:66 (36:36) die Oberhand. Franklyn Aunitz und Co. gelang der bessere Start in die Partie. Die Titans wehrten sich jedoch, glichen aus und im Schlussviertel mussten Plendiskis’ Jungs noch einen Fünf-Punkte-Rückstand begleichen. Franklyn Aunitz war mit 21 Punkten bester Werfer. Auch das NBBL-Team setzte sich bei TS Jahn München am Sonntag mit 58:52 (34:32) durch – ein Pflichtsieg im Kampf um die Playoffs. Tim Martinez war mit 14 Punkten bester Werfer.