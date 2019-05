B-Ligist SSV Emerkingen will den scheidenden Trainer Harald Hummel zum Abschied mit Titel oder Aufstieg beschenken.

Der SSV Emerkingen spielt eine tolle Runde in der zweiten Staffel der Fußball-Kreisliga B und steht mit 44 Punkten als Zweiter aussichtsreich im Titelrennen hinter den Sportfreunden Bussen. Ob es mit dem direkten oder indirekten Aufstieg über die Relegation klappt, das wird sich zeigen.

Rasche Einigung

Indes steht jedoch fest, dass der aktuelle Trainer des SSV Emerkingen Harald Hummel aus beruflichen Gründen seine Trainerposition zum Saisonende abgeben wird. Abteilungsleiter Kevin Maier und die gesamte Mannschaft will dem scheidenden Trainer einen schönen Abschluss bereiten. „Mit der Leidenschaft, mit der sich Harald Hummel dem Verein und dem Fußball stets gewidmet hat, will sich auch die Mannschaft bis zum letzten Spieltag oder bis zum letzten Tag der Relegation anstrengen und das Beste herausholen“, sagt Maier, der Hummel bereits jetzt den größten Dank für zwei erfolgreiche Spielzeiten ausspricht und ihm für den sportlichen und privaten Lebensweg nur das Beste wünscht. Sollte Hummel in ein paar Jahren zurückkehren wollen, stünden ihm alle Türen offen.

Für die neue Saison 2019/20 wurde rasch ein Nachfolger gefunden, mit dem der Übergang reibungslos vonstatten gehen kann. Alexander Thurner aus Kirchbierlingen, dessen letzte Station der SSV Ehingen-Süd war, konnte als Coach gewonnen werden. Thurner freut sich auf eine junge, motivierte Mannschaft. Hummels Arbeit ermöglicht ihm eine gute Ausgangsbasis. Thurner übernimmt die Mannschaft in der neuen Spielzeit unabhängig, ob Kreisliga A oder B.