Der SSV Ehingen-Süd gibt sich beim akut abstiegsbedrohten FC 07 Albstadt am drittletzten Spieltag der Verbandsliga betont angriffslustig.

Die Partien gegen den FC 07 Albstadt sind für Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd immer ganz spezielle. Und diese Saison waren sie jeweils nicht von Erfolg gekrönt. Jeweils in einer 1:3-Niederlage endete das Hinspiel und auch das WFV-Pokalduell. Der Kirchbierlinger Trainer Michael Bochtler erinnert sich da lieber an die Vorsaison, als ein 3:2-Auswärtssieg im Albstadion gelang und ein 1:0 daheim. Am Ende schlossen die beiden Teams als Tabellennachbarn im Mittelfeld die Verbandsliga-Saison anständig ab.

Spiel am Samstag

Anders das Bild vor dem 28. und damit drittletzten Spieltag. Für die blau-weißen Gastgeber würde eine Niederlage oder auch ein Unentschieden gegen Süd am Samstag (15.30 Uhr) Verheerendes bedeuten: Nach acht Jahren Verbandsliga-Zugehörigkeit müsste der FC 07 Albstadt runter in die Landesliga. „Es sieht für Albstadt düster aus, wenn sie verlieren. Sie sind in der Tat zum Siegen verdammt“, sagt Bochtler und fügt hinzu: „Möglicherweise werden sie ihre Taktik ändern.“ Der FC 07 trete für gewöhnlich eher Konter orientiert auf, sei gefährlich bei Standardsituationen. Große Spieler wie Marc Bitzer oder Akin Aktepe gelte es immer im Auge zu behalten. Zudem kehrte der zuletzt verletzte torgefährliche Pietro Fiorenza in den Albstädter Kader zurück.

Apropos Tore: „Unsere Stürmer sollen ihre Ladehemmungen ablegen und mal wieder treffen“, so Bochtler. Philipp Schleker und Hannes Pöschl etwa hätten in letzter Zeit viel zu wenig abgeschlossen. Pöschl, der mit zehn Toren nach wie vor bester Knipser Süds ist, traf zuletzt beim 3:0 gegen Calcio im März. Das 0:1 gegen Hollenbach, davor das 2:2 gegen Breuningsweiler und das 1:1 gegen Neckarrems stellten den Pfarrei-Coach nicht zufrieden, wobei einzuschränken ist, dass Süd mit dünner Personaldecke auskommen musste.

Kader der Kirchbierlinger wieder „ganz in Ordnung“

Was den Kader der Kirchbierlinger für die nahe Zukunft betreffe, sehe es wieder „ganz in Ordnung“ aus. Georgios Sarigiannidis sei wieder voll einsatzfähig. Timo Kästle, der ins Lauftraining eingestiegen ist, könnte im Liga-Endspurt wieder zum Team stoßen. Einzig Noah Gnandt hat sein Saisonaus zu akzeptieren: Ein MRT wird in den nächsten Tagen Aufschluss über die Schwere seiner Knieverletzung geben.

Egal, welche Vorzeichen herrschen, Ehingen-Süd müsse sich auf seine Stärken besinnen. „Wir müssen das Spiel so gestalten, dass wir gewinnen. Am besten mit einer kontrollierten Offensive. Ich will einen Sieg sehen!“ Bochtler fordert mit Nachdruck offensiven und attraktiven Fußball von den Seinen. Kontrollierte Offensive, die Geheimformel à la Otto Rehhagel, beschreibe sehr passend den Plan des SSV Ehingen-Süd. Albstadt dürfe auf keinen Fall in Führung gehen.

