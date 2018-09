Basketball Spieler-WG: Allein am Herd – Als Team abgebrüht

Allmendingen / Helen Weible

Aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt sind drei Basketballer in Allmendingen gelandet. Seit Ende August leben die Neuzugänge RayShawn Simmons (25), Tanner Leissner (23) und

Gianni Otto (23) vom Team Ehingen Urspring in einer Wohngemeinschaft. „Bislang kommen wir gut miteinander aus“, sagen alle, lachen und albern zwischendurch herum. Ganz klar: Das Trio harmoniert abseits des Basketball-Courts. Auch die erste Panne haben die sympathischen Jungs schon durchlebt. Auf einer Fahrt mit dem vom Verein gestellten VW-Polo nach Stuttgart sind sie liegen geblieben.

Der aus Remseck stammende Gianni Otto, meist am Steuer, wusste sich zu helfen. Ein Anruf bei Teammanager Nico Drmota und Rettung war schnell unterwegs. Dinge, die mit dem Straßenverkehr zu tun haben, beschäftigen auch RayShawn Simmons. Der aus St.Louis/USA stammende Aufbauspieler hat die letzten zwei Jahre in Tschechien und Australien verbracht. In Osteuropa würden die Autos nicht am Zebrastreifen anhalten, meint er, in Deutschland sei es schon viel besser, aber unschlagbar zuvorkommend seien die Australier.

Der Alltag

Simmons hatte am gestrigen Dienstag Geburtstag. Der ruhige, bescheidene Zeitgenosse verlangt zu seinem 25. Ehrentag keinen Kuchen. Simmons hatte gestern zwei Trainingseinheiten mit dem Team absolviert, eine dritte folgte am Abend. Frei kriegen die Spieler immer einen Tag nach dem Spiel, also Montag. Sonst heißt es schuften, essen, schlafen. „Nachfeiern werde ich am Sonntag gegen Trier“, meint er, wohlwissend, dass sein Team einen Sieg als Geschenk gegen dieses Topteam hart erarbeiten muss. In ihrer Freizeit machen die Jungs Ähnliches. Simmons, der von allen kurz „Ray“ genannt wird, mag Filme und Musik. Playstation spielen gönnt er sich nur eine Stunde pro Woche. Da zocken Leissner und Otto schon mehr, teilweise zusammen das Shooter-Spiel „Fortnite“. Netflix-Serien werden im geräumigen, eigenen Zimmer konsumiert: Hier läuft fast alles, vom Klassiker „Big Bang Theory“ bis zur Zombie-Reihe „Walking Dead“. „Alles in original Sprache“, meint Gianni Otto, der sein Englisch während seines Studienaufenthalts in Illinois perfektioniert hat. Seinen Teamkollegen Deutsch beibringen, braucht er nicht. „Hier kann sich jeder sehr gut auf Englisch unterhalten“, meint Tanner Leissner, der „Wie geht’s?“ kennt, Simmons kann auch ein Wort sagen: „Fertig!“ Beide scheitern grandios dabei, den Straßennamen ihrer Wohnung auszusprechen. Aber nicht schlimm: Zur Not dolmetscht Kumpel Gianni.

Das Essen

Einmal in der Woche wird zusammen mit dem Polo eingekauft. Dann packt jeder sein Zeug in den Einkaufswagen: Cornflakes, Milch, Nudeln, Fleisch aller Art, Kartoffeln und Reis. Letztlich koche jeder für sich selbst. Für die saubere Küche ist auch jeder zuständig – wie das halt so in einer WG läuft. „Wir haben einen Geschirrspüler“, sind alle erleichtert. Gianni Otto frühstückt – wenn überhaupt – Nutella-Brot. Ray Simmons bevorzugt Rührei mit Speck. Tanner Leissner greift gern zu den Cerealien in der Milchschüssel, und trinkt als einziger Kaffee.

Die Umgebung

In der Provinz rund um Ehingen fühlen sich alle wohl. Die Wanderung im Allgäu war auch etwas Schönes. Ray Simmons zeigt stolz auf seinem Handy, dass 15544 Schritte absolviert wurden und 7,5 Meilen (12 Kilometer). Was die ausverkauften Hallen angeht, müssen sich die US-Boys wohl an Übersichtlicheres gewöhnen. Bei College-Spielen sind meist 3000 Zuschauer da. Egal: Das Trio will endlich über 40 Minuten zeigen, zu was es mit dem Team fähig ist.