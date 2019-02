Tischtennis Spaß an der Platte mit AOK und Ox Boys

Ehingen / Helen Weible

Nach den Basketballern gehen auch die Tischtennis-Profis aus Ochsenhausen eine enge Partnerschaft mit der Krankenkasse AOK ein und ziehen damit in Sachen Jugendarbeit in der Region verstärkt an einem Strang.

Wie gestern im Foyer der Halle beim Vanotti-Gymnasium verkündet, gilt die Zusammenarbeit von 1. Januar diesen Jahres bis 30. Juni 2021. Man habe sich bereits vor vier Jahren beschnuppert und die Begeisterung für diesselben Themen verspürt. Jetzt habe man sich auf eine längerfristige Zusammenarbeit geeinigt, so Ralf Eickmann, zuständig für das Themenfeldmanagement Gesundheitsförderung bei der AOK Baden-Württemberg. „Unser Grundgedanke und der der TTF Ochsenhausen sind identisch, was die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen angeht. Die Tischtennis-Profis sind zwar weltweit unterwegs, aber gleichermaßen in der Region verwurzelt. Das war ein wichtiges Argument für die Zusammenarbeit“, sagt Eickmann. TTF-Präsident Kristijan Pejinovic wertschätzt die AOK als „Botschafter“, der vorhandene Projekte nicht nur finanziell, sondern vor allem mit konkreten Inhalten füllt und aufwertet. So ist die AOK seit Jahresbeginn auch beim erfolgreichen Projekt des EnBW Schul-Cups als Co-Partner involviert, bietet Gesundheitschecks (Sportmotorik-Tests) in den Schulen und Talentstützpunkten an und bringt „Bewegung“ in die Schulen, worüber sich der Ehinger AOK-Kundencenterleiter Markus Schirmer besonders freut. Über den Schul-Cup habe man bereits 1000 Kinder aus 50 Klassen erreicht und Tischtennis-Begeisterung ausgelöst. Das soll laut den AOK-Funktionären und dem Bundesligisten so bleiben. In Aussicht gestellt wird mit Zustimmung des Präsidenten Pejinovic auch die Trainerförderung und den Ausbau der Talent-Stützpunkte nach den Faschingsferien.

Die TTF Ochsenhausen haben am 17. März ihr letztes Heimspiel der Hauptrunde in der Ehinger JVG-Halle und werden dann während der Playoffs in ihrem lieb gewonnenen zu Hause aufschlagen. Da die Ochsenhausener Halle zur nächsten Saison fertig wird, gibt es voraussichtlich nur noch sporadische Auftritte.