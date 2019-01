Sportschießen Spannung vor letztem Schuss

Gebrazhofen / Helen Weible

Um den Abstieg aus der Verbandsliga bangen müssen die Allmendinger Luftgewehr-Schützen zwar nicht mehr. Aber dennoch ist es vor dem letzten Wettkampftag an diesem Sonntag schade, dass man nicht etwas besser dasteht. Als Tabellendritter liegt der SV Allmendingen in aussichtsreicher Position, um noch den zweiten Platz zu erobern, der zur Relegation in die Württembergliga berechtigen würde. Allerdings nur theoretisch, denn der Aufstieg über den Umweg Relegation hängt von den Gegebenheiten in der 2. Bundesliga und der Württembergliga ab.

Betreuer Heinz Bommas bedauert, dass seine Mannschaft das erste Saisonduell gegen Gebrazhofen und die Begegnung mit Grabenstetten in den Sand gesetzt hat. „Es hätte gar nicht erst zum Stechen kommen dürfen“, meint er. Am Ende verlor man knapp mit 2:3, dafür verpasste man im zweiten Duell des Heimwettkampfes dem SV Weitingen eine 5:0-Packung. „Da haben sie gezeigt, was sie können!“

Jeden Einzelpunkt erkämpfen

Hier zeigte sich auch, wie wichtig es ist, die Einzelpunkte nicht leichtfertig herzuschenken. Denn in der Tabelle hat Allmendingen als Dritter (6:4) mit 16:9 Einzelpunkten mehr als das an Mannschaftspunkten besser platzierte Weitingen (8:2 und 13:12 Einzel). Das könnte in der Abschlusstabelle noch von Bedeutung sein.

Und auf jeden Einzelpunkt kommt es auch bei den letzten beiden Verbandsliga-Begegnungen gegen die beiden Aufsteiger Bad Wurzach und Neidlingen an. Beide Mannschaften müssten nach Einschätzung Bommas’ zu knacken sein. „Neidlingen ist ein Ideele stärker als Wurzach“, sagt der erfahrene Schützenvater, genau so, wie er es erwartet habe.

Natürlich wolle man als Zweitplatzierter die Saison beenden, um damit die etwaige Möglichkeit wahrzunehmen, wieder aufzusteigen. Aber am Konzept, ambitionierte Nachwuchs-Schützen heranzuziehen, wolle man festhalten. Mit Einkäufen aufrüsten wie andere Vereine, das mache man in Allmendingen nicht. Auch wenn es auf Landes-Niveau dann eben wieder nur um den Klassenerhalt gehen kann. „Wir geben nur Geld für die Abschlussfeier aus, die aus dem übrigen Spritkostentopf finanziert wird“, meint Heinz Bommas.

Die nominell stärkste Besetzung reist am Sonntag ins Allgäu. Selbst Julien Stranig, der noch mit der Bundeswehr in Hamburg weilte, wird dabei sein. Angeführt wird Allmendingen von René van Stichel (384,6), der den besten Schnitt aufweist gefolgt von der zuletzt sehr stark treffenden Sonja Ortner (384,0), Julien Stranig (383,4), Patrick Lang (380,8) und Steven Blakowski (379,5).