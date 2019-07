Themen in diesem Artikel TSG Ehingen

Sport für Klein und Groß boten die TSG Ehingen und der Musikverein Lyra Stadtkapelle im und rund ums Stadion an. Die Angebote wurden gut angenommen.

Acht Mannschaften traten an zum Beachvolleyball-Turnier am alten Platz der TSG Ehingen, das im Rahmen des Ehinger Sommer- und Kinderfests am Samstag ausgetragen wurde: „pritsch perfect“, „Gerantologos“, „Gummibärchenbande“, „flying Bierdeckel“, „Kunterbunte Häufle“, „Blockbusters“, „TSG Ehingen“ und „Auffallen durch Umfallen“.

So ausgefallen wie der eine oder andere Teamname war, so entspannt war die Stimmung der Volleyballer bei strahlendem Sonnenschein. Es wurde voller Einsatz gebaggert, gepritscht und gehechtet. Gespielt wurde mit vier Spielern pro Team, mindestens eine Frau musste darunter sein. Den Sieg fuhr schließlich „pritsch perfect“ aus Herbrechtingen ein vor „Kunterbunte Häufle“ aus Illerrieden. Die Ehinger Teams „Blockbusters“ und TSG Ehingen landeten auf den Plätzen drei und sechs.

20 Jungs hatten sich beim Ehinger Schachclub im Untergeschoss der Gaststätte Wolfert eingefunden, um beim Schachturnier den Besten zu finden. Zeitgleich herrschte reges Treiben im Stadion. Etwa 250 Grundschüler und Kindergartenkinder waren zur Kinderolympiade gekommen, bei der die Jüngsten in verschiedenen Disziplinen miteinander wetteiferten. Die Grundschüler konnten im Stadion dazu das Deutsche Sportabzeichen ablegen, für Kinder ab zehn Jahren gab es diese Möglichkeit im Anschluss am Nachmittag. 40 Helfer, davon 30 vom Lauftreff und zehn von der Handballabteilung sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Zusätzlich waren sieben Prüfer für das Sportabzeichen unterwegs.