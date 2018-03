Tischtennis Seißen peilt in Griesingen Punkte an

Seißen peilt in Griesingen Punkte an

Patrick Huss

Herren Bezirksliga

SG Griesingen – TSV Seißen (Sa. 19). Die Gäste, die in der Tabelle an siebter Stelle rangieren, stecken mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt und rechnen sich Punkte aus. Mit der Leistung aus dem Spiel gegen Lehr könnten aber auch die Griesinger Herren einen Punktgewinn anpeilen. Vorrunde: 9:5 für Seißen.

SG Öpfingen – TSV Langenau (Sa. 19). Wiedergutmachung ist bei den Öpfinger Herren angesagt. Nach der Niederlage gegen Ulm II gilt es den Fokus nach vorne zu richten und mit einem Sieg die Titelchancen zu wahren. Das Hinspiel verloren sie mit 4:9, jedoch sollte dieses Mal in eigener Halle mehr drin sein.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SF Dornstadt II – TTC Ehingen (Sa. 19). Die Ehinger Herren als Tabellenführer wollen einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Zwar konnten die TTC-Akteure um Sebastian Abele das Hinspiel mit 9:6 gewinnen, jedoch spielt man auswärts in Dornstadt mit dem umgewohnten Plastikball.

SC Berg – TV Merklingen (Sa. 19). Gegen das immer noch punktlose Schlusslicht Merklingen hat das Sextett um Thomas Maier zwei sichere Punkte eingeplant.

Herren Kreisliga A Gr. 2

SG Griesingen II – TSV Herrlingen IV (Sa. 15.30). Das Abstiegsgespenst geistert nicht nur bei der ersten Griesinger Mannschaft herum, sondern auch bei der zweiten Mannschaft, die als Schlusslicht den Tabellendritten Herrlingen empfängt. Dabei wird es wohl nur um Schadensbegrenzung gehen.

TSG Rottenacker – TV Wiblingen (Sa. 18.30). Rottenacker (9.) wehrte sich zuletzt nach Kräften gegen Obermarchtal und möchte auch gegen das favorisierte Wiblingen (6.) die Partie möglichst lange offen halten.

TSV Erbach II – SC Bach (Sa. 18.30). Im Derby wollen die Gäste die Tabellenspitze behaupten. Die Erbacher Zweite (4.) ist in der Rückrunde nicht mehr ganz so stark einzuschätzen wie in der Vorrunde. Bereits in der Hinrunde ging Bach mit 9:4 als Sieger von den Tischen.

SG Öpfingen II – SpVgg Obermarchtal (Sa. 19). Öpfingen II (8.) ist in der Rückrunde noch ohne Punkte. Dagegen hat Obermarchtal (7.) die letzten beiden Partien gewonnen und einen kleinen Lauf gestartet. Daher dürfte es nicht mehr so deutlich wie in der Vorrunde (9:3 für Öpfingen II) zugehen.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Berg III (5.) hat nur geringe Erfolgsaussichten gegen den immer noch ungeschlagenen Tabellenführer SSV Ulm IV. Besser sieht es für Rißtissen um Thomas Braig aus. Der TSV peilt gegen Schlusslicht Öpfingen III den neunten Saisonsieg an. Damit würde man Platz zwei, der zum Aufstieg berechtigt, untermauern.

Herren Kreisliga C Gr. 2

Alle drei hiesigen Mannschaften, Unterstadion II, Rottenacker II und Obermarchtal II spielen gegen deutlich besser platzierte Mannschaften und rechnen sich nur wenig aus.

Damen Verbandsliga und

Bezirksliga. Während die Damen I des SC Berg beim Tabellendritten Frickenhausen II gefordert sind, steht bei den Damen II in der Bezirksliga das Spitzenspiel auf dem Programm. Zu Gast ist Tabellenführer Langenau. Beide Mannschaften stehen aktuell punktgleich mit 6:0 an der Spitze. Der Gewinner der Partie dürfte wohl die Meisterschaft klar machen.